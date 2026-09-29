Garlasco, Antonio De Rensis provoca sulla revisione per Alberto Stasi: "Sarà un grande problema per qualcuno"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Gli ultimi elementi emersi nell’accusa contro Andrea Sempio danno forza alla difesa di Alberto Stasi in vista di un processo di revisione sul delitto di Garlasco. Torna a sottolinearlo l’avvocato Antonio De Rensis all’indomani della chiusura della nuova indagine da parte della procura di Pavia, che tra le integrazioni del fascicolo ha inserito l’esito negativo di due contro-analisi sulla presenza del Dna di Chiara Poggi sui pedali della bicicletta Umberto Dei. Un accertamento che è stato alla base della condanna dell’allora fidanzato.

I nuovi elementi su Garlasco

Collegato con la trasmissione La Vita in diretta, il legale, nel collegio della difesa di Alberto Stasi insieme a Giada Bocellari, ha commentato il nuovo clamoroso sviluppo rivelato dalla chiusura delle indagini su Andrea Sempio: gli esiti negativi delle contro-analisi mai depositate sulla presenza del Dna della vittima sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi, condannato per l’omicidio di Chiara Poggi.

“Questi fatti sono reali, non supposizioni – ha dichiarato in diretta – lascio a voi decidere la gravità di questi fatti. È chiaro che è inaudito e inaccettabile, ma tutte queste parole adesso devono lasciare posto alle conseguenze, perché nella vita chi sbaglia paga e anche in questo caso chi ha sbagliato dovrà pagare”.

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“Io sono sicuro che il comando generale dell’Arma dei carabinieri farà piena luce su questi fatti. Perché veda qui io sento parlare di giudizi abbreviati” ha aggiunto De Rensis, precisando come anche se gli accertamenti emersi sono stati fatti in assenza dei consulenti, i consulenti della procura devono agire “con la correttezza massima” e “qualunque cosa compie la deve comunicare al pm non deve discutere o valutare”.

La revisione del processo Stasi

Il riferimento è all’omissione dei dati svelati dalla nuova indagine della procura di Pavia sul delitto di Garlasco, che avrebbero potuto scagionare Alberto Stasi e che saranno al centro della richiesta di revisione del processo di condanna.

“Se avessimo presentato la revisione sei mesi fa, oltre a essere avvocati di poco valore, avremmo danneggiato il nostro assistito, perché i dati che oggi conoscete tutti non li avremmo inseriti” ha tenuto a sottolineare l’avvocato intervenendo nella trasmissione condotta da Alberto Matano.

“Le revisioni vanno presentate al momento giusto, non è una gara contro il tempo, poi capisco che per qualcuno la revisione di Stasi sarà un grande problema, ma lo sarà anche nei prossimi mesi” è stata la stoccata di De Rensis.

L’affondo di Antonio De Rensis

L’avvocato ha poi risposto alle dichiarazioni del generale Luciano Garofano, all’epoca a capo dei Ris di Parma, il quale ha escluso categoricamente che “ci sia stato un nascondimento o una minore linearità e trasparenza in quegli atti”, sottolineando che “rimangono in piedi tutti gli altri indizi”.

“Adesso il dottor Garofano ha un bel da dire che questo era solo un elemento – ha ribattuto De Rensis – questo è il pilastro della condanna in Cassazione di Alberto Stasi”.

“Il dato ci dice che il giorno dopo un dna chiaro, lampante” ha evidenziato ancora l’avvocato “qualcuno, che non era il Port. che ha firmato strumentalmente gli esami del ’19 (riferendosi al genetista Giorgio Portera, ndr.) ha creduto di fare due repliche”.

“Come mai ha fatto queste due repliche se i dati erano puliti, eclatanti, e come mai queste due repliche negative le abbiamo scoperte soltanto 19 anni dopo? – ha domandato De Rensis – Le cose stanno in maniera un po’ diversa da come le racconte il dottor Garofano”.