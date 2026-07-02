Garlasco, Antonio De Rensis provoca sulle indagini su Andrea Sempio: "Tutti sanno cos'è lo scontrino"

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Sono numerosi i dubbi dell’avvocato Antonio De Rensis, difensore di Alberto Stasi nel caso Garlasco, sulle nuove indagini che vedono Andrea Sempio come unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Ospite di una televisione televisiva, il legale torna a parlare dello scontrino, tra le prove che potrebbero essere utilizzate per dimostrare la colpevolezza di Sempio.

L’importanza dello scontrino nel caso Garlasco

Si è parlato a lungo dello scontrino del caso Garlasco, tra le prove con cui, all’epoca dei fatti, Andrea Sempio dimostrò il proprio alibi.

Si tratta del ticket di un parcheggio di Vigevano, comune in cui Sempio affermò di trovarsi nelle ore in cui veniva uccisa Chiara Poggi.

ANSA

Del tema ha parlato con toni molto accessi Antonio De Rensis, ospite della trasmissione Zona Bianca, condotta da Giuseppe Brindisi.

L’avvocato si scaglia contro la deposizione del colonnello Gennaro Cassese, tra i primi a interrogare Sempio, ma incerto sui fatti nell’ultima deposizione rilasciata un anno fa.

“Tutta Italia sa cos’è lo scontrino di Garlasco. – provoca De Rensis – Possibile che Cassese di fronte ai magistrati non ricordasse cos’è? Lui che ha sentito Sempio”.

La provocazione di Antonio De Rensis

Sulle nuove indagini su Garlasco, l’avvocato di Stasi prosegue: “Facciamoci qualche domanda, arrendiamoci di fronte all’evidenza. E parliamo di indagini fatte bene”.

Perché, continua il legale con toni piuttosto accesi, “non è importante se sono stati fatti gli accertamenti, ma se sono stati fatti bene. Lo scopriremo alla fine dell’indagine”.

Nel corso della puntata di Zona Bianca, si parla anche dei video intimi rinvenuti sul video della vittima, di cui Stasi era in possesso e che potrebbero essere finiti nella mani anche del fratello di Chiara Marco Poggi e, tramite lui, di Andrea Sempio.

De Rensis sembra lasciar intendere che Stasi ne sappia qualcosa, ma poi corregge il tiro: “Alberto non sa assolutamente niente. Io stavo riflettendo ma Alberto non sa un fico secco, ha altre cose a cui pensare, tra cui la revisione che stiamo preparando. Alberto non fa l’investigatore”.

Le nuove indagini su Andrea Sempio

Le nuove indagini sul caso Garlasco basano l’accusa di Andrea Sempio su 21 pilastri, di cui 4 principali.

Si parte dal movente, da trovare in un presunto rifiuto di Chiara Poggi agli approcci sessuali di Sempio, frutto di un’ossessione che sarebbe nata proprio a seguito della visione dei video intimi.

Pesa anche il DNA maschile presente sulle unghie della vittima e che alcune indagini collegano alla linea paterna dell’indagato.

Infine, l’impronta 33, quella lasciata da una mano sporca di sangue sulla parete accanto al corpo e l’orma di una scarpa.

Chi è l’avvocato di Alberto Stasi

Antonio De Rensis è tra i più noti avvocati penalisti italiani, con una decennale esperienza nel mondo dello sport.

Fu avvocato della famiglia del ciclista Marco Pantani; difese Antonio Conte nell’inchiesta sul calcioscommesse e il pilota Andrea Iannone dopo le accuse di doping.

Negli ultimi anni è diventato noto come legale di Alberto Stasi nell’ambito del caso Garlasco. Lo affianca l’avvocata Giada Bocellari.