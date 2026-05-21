Garlasco, Antonio De Rensis replica alle accuse di Stefania Cappa e svela cos'è successo il 13 luglio 2022

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

L’avvocato Antonio De Rensis si difende dalle accuse di Stefania Cappa rivelando il più volte citato episodio del 13 luglio 2022. Il legale di Alberto Stasi ha risposto in diretta Tv alla denuncia presentata da una delle due gemelle cugine di Chiara Poggi, per istigazione finalizzata alla diffamazione, contro di lui, l’ex comandante della stazione dei carabinieri di Garlasco, l’ex maresciallo Francesco Marchetto, e dell’inviato de Le Iene Alessandro De Giuseppe. “Adesso questa diventa una cosa fra me e la signora Stefania Cappa” ha detto l’avvocato.

Le parole di Antonio De Rensis

De Rensis ha affidato la sua replica alla trasmissione di Milo Infante Ore 14 sera, utilizzando parole dure nei confronti di Stefania Cappa.

“Devo dire che dopo la notizia della riapertura dell’indagine, questo nell’ultimo anno e mezzo è il giorno più bello per me” è stata la premessa dell’avvocato “è un giorno molto bello in cui finalmente si potrà chiarire qualcosa che poi ognuno interpreterà come vuole”.

ANSA

La replica a Stefania Cappa

La denuncia presentata attraverso uno dei legali di famiglia, l’avvocato Antonio Marino, si aggiunge al centinaio di esposti e segnalazioni dei Cappa contro giornalisti, operatori dei media, youtuber e blogger, che avrebbero tirato in ballo gli zii e le cugine di Chiara Poggi nell’inchiesta sull’omicidio di Garlasco, con ipotesi di reato a vario titolo tra la diffamazione e gli atti persecutori.

Ospite di Ore 14 sera, l’avvocato De Rensis si è rivolto in diretta Tv a Stefania Cappa, senza usare giri di parole: “Dimostrerò alla signora Stefania Cappa che in Italia ci sono molte persone che non hanno paura dei nomi e tantomeno dei cognomi. Io andrò fino in fondo, adesso è una questione tra me e lei, ovviamente con gli avvocati di mezzo, ma adesso non si fanno prigionieri”.

“La signora Stefania Cappa ha contattato un organo, tramite una persona singola, chiedendo che si mettesse un freno alla mia attività mediatica” ha aggiunto ancora De Rensis parlando con Milo Infante.

L’episodio del 13 luglio 2022

Durante la trasmissione, il legale di Alberto Stasi ha fatto riferimento a un episodio, riferito come un “fatto di cronaca”: una telefonata ricevuta in studio da Stefania Cappa il 13 luglio del 2022, lo stesso giorno in cui uscì dalla procura di Pavia con cd e audio relativi al processo sul delitto di Garlasco.

“In quel momento in Italia sapevano che ero l’avvocato di Stasi: Stasi, l’avvocato Bocellari, il mio studio, la procura di Pavia, con tutti coloro che vi gravitavano e Alessandro De Giuseppe” ha premesso De Rensis.

“Questa persona che non ho mai sentito prima, non ho più sentito dopo, non ho più contattato dopo, non mi ha più mandato una mail per reiterare ciò che ha detto, dice all’avvocato Grandi che, siccome doveva organizzare dei prestigiosissimi convegni al Coni, voleva assolutamente che io presenziassi come relatore” ha raccontato l’avvocato, riportando la telefonata raccolta dalla collega del suo studio.

“Io ovviamente non ho mai richiamato questa persona, ho avvertito l’avvocato Bocellari e la mattina dopo, per una questione di opportunità, ho avvertito il procuratore capo” ha aggiunto De Rensis, riferendosi a Stefania Cappa.

“Il resto lo dirò al magistrato, se mi chiamerà, perché dobbiamo vedere se verrò iscritto nel registro degli indagati” ha precisato ancora.

“Un avvocato coscienzioso e corretto, nel momento in cui ha assunto la difesa nella massima riservatezza e viene chiamato da chiunque della vecchia indagine, io avrei riferito all’autorità giudiziaria” ha tenuto a chiarire De Rensis, spiegando il motivo per il quale ha avvisato dell’episodio la procura.