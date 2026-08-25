Garlasco, Antonio De Rensis replica alle accuse di Stefania Cappa: "Infondate, ci saranno delle conseguenze"

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“Infondate”. Così l’avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, definisce le accuse mosse da Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi. De Rensis è citato nell’esposto presentato dalla famiglia Cappa in cui si parla di una presunta regia occulta per sostenere mediaticamente la tesi dell’innocenza di Stasi e indirizzare l’attenzione degli investigatori sul caso di Garlasco verso le cugine Cappa.

Garlasco, le accuse di Stefania Cappa ad Antonio De Rensis

La famiglia Cappa sarebbe stata destinataria di una “sistematica, coordinata e preordinata esposizione mediatica che appare come l’esito di una condotta consapevolmente orchestrata”.

Così si legge nell’esposto presentato da Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi, alla procura di Milano, sullo sfondo delle nuove indagini sul delitto di Garlasco.

ANSA

Il contenuto dell’esposto è stato mostrato a Verità Nascoste – Il Diario, la nuova trasmissione condotta da Milo Infante su Canale 5.

Nell’atto la famiglia Cappa punta il dito contro l’avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, l’inviato delle Iene Alessandro De Giuseppe e Francesco Marchetto, ex comandante della stazione dei carabinieri di Garlasco.

Secondo l’accusa, avrebbero agito insieme con l’obiettivo di sostenere mediaticamente la tesi dell’innocenza di Alberto Stasi e di indirizzare l’attenzione su altre persone estranee ai fatti, cioè la stessa famiglia Cappa.

Nell’esposto si citano anche le dichiarazioni di Gianni Bruscagin, indicato come uno dei testimoni tornati al centro dell’attenzione con le nuove indagini su Garlasco.

De Rensis: “Accuse infondate”

Intervenuto a Zona Bianca su Rete 4, Antonio De Rensis respinge le accuse di Stefania Cappa, che definisce “infondate“.

“Io non ho mai conosciuto, ne ho mai parlato con alcun testimone”, ha detto l’avvocato di Alberto Stasi.

Nell’esposto si parla anche di Roberta Bruzzone, che, alla presenza di Milo Infante, avrebbe riferito che secondo De Rensis Stefania Cappa avrebbe avuto un ruolo di regia sulla scena del crimine.

“Questa circostanza è stata già smentita dal dottor Infante, quindi io ovviamente la smentisco“, ha detto De Rensis.

“Qualora fosse vera, perché io questo esposto non l’ho letto, ci saranno certamente delle conseguenze giudiziali“.

L’invito all’evento

Stefania Cappa inoltre avrebbe riferito di aver tentato senza successo di invitare De Rensis a un convegno sul diritto sportivo nel 2022, quando l’avvocato ha iniziato a lavorare alla difesa di Stasi.

“Io non ho mai parlato con l’avvocato Cappa, hanno parlato due avvocati del mio studio”, ha detto De Rensis.

L’invito risalirebbe al 13 luglio, cinque giorni dopo che Cappa avrebbe appreso che De Rensis sarebbe stato il difensore di Stasi.

“Se il 13 luglio avessi saputo che l’avvocato Cappa l’8 luglio era a conoscenza che io ero l’avvocato di Stasi – spiega il legale – avrei preso il telefono e avrei detto scusi, con tutti gli avvocati sportivi che ci sono in Italia molto bravi, perché sta chiamando me?”.