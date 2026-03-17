Garlasco, Antonio De Rensis replica e provoca Gianluigi Nuzzi e Bruzzone: "Mi registro a mia insaputa"

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"Ho iniziato a registrarmi contro il mio consenso perché mi dicono che la notte, quando dormo, faccio sempre due nomi", così Antonio De Rensis lancia la sua provocazione dallo studio de Lo Stato delle Cose. Il fronte delle nuove indagini sul delitto di Garlasco è, appunto, una trincea in cui gli attori non sono soltanto le parti coinvolte, ma talvolta anche i conduttori e gli esperti. "Quei nomi sono Gianni e Luigi", dice l’avvocato di Alberto Stasi, con un chiaro riferimento al conduttore Gianluigi Nuzzi di Quarto Grado in relazione ai misteriosi audio di cui ultimamente sta parlando la criminologa Roberta Bruzzone.

La provocazione di Antonio De Rensis

Nel corso della puntata de Lo Stato delle Cose andata in onda lunedì 16 marzo, nello spazio della scaletta dedicato al delitto di Garlasco, il primo a intervenire è stato Antonio De Rensis.

Come noto, l’avvocato di Alberto Stasi è stato citato non esplicitamente da Gianluigi Nuzzi a Quarto Grado, che con ironia ha parlato di due nomi fittizi come Giuseppe e Antonio, come coinvolti in quel materiale audio sul quale Roberta Bruzzone ha presentato un esposto presso la Procura di Milano.

Nel suo intervento a Lo Stato delle Cose, De Rensis ironizza: "Confesso che sono talmente terrorizzato che ho iniziato di nascosto a me stesso a registrarmi senza autorizzarmi" durante la notte, perché "mi dicono che tutte le notti ripeto due nomi".

Questi due nomi sarebbero Gianni e Luigi, i due nomi che compongono il nome di battesimo del conduttore di Quarto Grado. Poi l’affondo: "Sto presentando un esposto su me stesso in Procura a Bologna. Senza dirmelo, eh".

L’audio misterioso su Garlasco

A cosa si riferisce l’avvocato De Rensis? Venerdì 13 a Quarto Grado era presente anche Liborio Cataliotti, il nuovo avvocato di Andrea Sempio, e in collegamento con Massimo Giletti durante la puntata di lunedì 16 afferma: "Noi della difesa Sempio non ne sappiamo niente e non c’entriamo nulla, e poi non ho capito granché". Come anticipato, il riferimento è a un misterioso audio di cui sarebbe venuta in possesso Roberta Bruzzone.

La criminologa, infatti, a Quarto Grado ha comunicato che alle querele della famiglia Cappa si è aggiunto un suo esposto depositato presso la Procura di Milano. Bruzzone sostiene di essere venuta a conoscenza, tramite intermediari, di un audio contenente una conversazione tra tre persone di cui non fa i nomi – e qui i nomi fittizi di Giuseppe e Antonio suggeriti da Nuzzi – che sosterrebbero una pista alternativa sul delitto di Garlasco a ciò che finora gli investigatori della Procura di Pavia stanno inseguendo nella nuova inchiesta su Andrea Sempio. Si tratterebbe di un complotto secondo il quale Chiara Poggi sarebbe stata uccisa a seguito di una spedizione punitiva dopo alcune sue scoperte sugli altarini di soggetti già noti nella vicenda.

Le parole di Roberta Bruzzone

A Quarto Grado Bruzzone ha sottolineato di aver agito "da cittadina e da persona che ama la ricerca della verità, considerando i contenuti, a mio modo di vedere, molto seri, molto gravi, circostanziati, con dei nomi e cognomi precisi".

Si tratterebbe di "registrazioni di diverse ore" in cui uno dei tre interlocutori registra, appunto, la conversazione intercorsa tra i soggetti. Gianluigi Nuzzi ha chiesto: "Ma non le pare un po’ di basso profilo questo?", la criminologa ha risposto: "Le assicuro che non lo è".