Garlasco, Antonio De Rensis risponde a Luciano Garofano e attacca sulla perizia Bramante: "Qualcuno mente"

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Luciano Garofano, ex comandante del Ris di Parma, a Cinque Minuti ha parlato di una campagna di delegittimazione nei confronti del suo operato nell’ambito delle indagini sul delitto di Garlasco del 2007. A È sempre Cartabianca ha replicato Antonio De Rensis, il legale di Alberto Stasi, smentendo le parole di Garofano e sostenendo che sulla perizia Bramante “qualcuno mente”.

De Rensis sulla campagna di delegittimazione

Antonio De Rensis ritiene che quanto affermato da Luciano Garofano a Cinque Minuti sia musica per le sue orecchie.

Poi ha smentito le affermazioni del comandante del Ris dicendo che “non c’è alcuna operazione di delegittimazione del Ris che tutti noi amiamo”.

ANSA

“È sotto osservazione l’operato di quei Ris – ha evidenziato de Rensis – due, tre, quattro soggetti, sto facendo ipotesi, che all’epoca erano appartenenti ai Ris”.

Secondo De Rensis “qualcuno mente”

Il legale di Alberto Stasi ha sottolineato che ci sono due elementi importanti da valutare.

“Il primo: qualcuno mente. Qualcuno mente“, ha spiegato de Rensis aggiungendo che “dal momento che dicono che i consulenti della difesa Stasi erano a conoscenza e i diretti interessati dicono di no, qualcuno mente”.

Con questo elemento, per l’avvocato si supera “qualunque problema prescrittivo”.

Un altro elemento che merita attenzione è che “nel fascicolo dei Ris, quelle tredici paginette che nulla hanno a che fare con le consulenze non ci dovevano essere perché i Ris si occupano di indagini scientifiche e non psichiatriche o psico forensi”, ha detto De Rensis.

L’avvocato ha quindi ipotizzato che le “paginette” della consulenza Bramante “dovevano essere a casa di qualcuno mosso da curiosità non in un fascicolo ufficiale dei Ris”.

La perizia Bramante è appunto un documento di 13 pagine senza data, firmato dalla criminologa Alessandra Bramante, che è stato trovato dagli inquirenti in una serie di cartelle informatiche consegnate dai Ris di Parma.

Cosa ha detto Luciano Garofano

A Cinque Minuti Luciano Garofano ha difeso il lavoro svolto su Garlasco nel 2007 e ha spiegato che, riguardo alle indagini che avevano individuato un profilo genetico riconducibile alla vittima, il consulente riferisce al pm una sintesi dei risultati, lasciando a disposizione i dati tecnici.

“È presumibile che io conoscessi questi risultati“, ha ammesso a proposito degli esiti del 19 e 20 settembre 2007. Garofano si presentò dagli inquirenti senza documentazione

“I dati”, ha affermato, “furono forniti nel novembre 2025”.