Garlasco, Antonio De Rensis sui "non ricordo" di Cassese: "Assurdo, la Procura di Vigevano è piccola"

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Antonio De Rensis non nasconde le sue perplessità sui “non ricordo” di Gennaro Cassese, che hanno portato l’ex capitano dei Carabinieri a essere iscritto nel registro degli indagati per false informazioni. È una delle tante sfumature che riguardano la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. De Rensis, ospite di Filorosso lunedì 20 luglio, ha osservato: “Puoi dimenticare un furto di un’automobile, è strano dimenticare un’indagine così importante”, ricordando che la Procura di Vigevano, sia come struttura fisica che come competenza territoriale, “è piccolina”.

I dubbi di Antonio De Rensis sui “non ricordo”

Gli autori di Filorosso hanno più volte parlato di “smemorati di Garlasco”. Uno di questi è l’ex capitano dei Carabinieri Gennaro Cassese. Di recente si è parlato a lungo dei suoi “non ricordo”, che ora lo hanno portato ad essere indagato per false dichiarazioni rese ai pm.

Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi insieme alla collega Giada Boccellari ha osservato, come anticipato, come sia strano che “in una Procura piccolina” come quella di Vigevano si collochino i “non ricordo” di Cassese.

Soprattutto, la Procura di Vigevano – che per prima indagò sul delitto di Garlasco – è piccola anche in termini di competenza territoriale.

Secondo l’avvocato di Stasi, quindi: “Puoi dimenticare un furto di un’automobile, è strano dimenticare un’indagine così importante“.

I “non ricordo” di Gennaro Cassese

I “non ricordo” di Cassese sono stati al centro della puntata di Quarto Grado andata in onda il 17 luglio. Durante la trasmissione è emerso come i vuoti di memoria dell’ex capitano, relativi alle prime fasi investigative del delitto di Garlasco, siano considerati ingiustificabili dagli inquirenti.

Sotto la lente della Procura sono finite le mancate verbalizzazioni del 2007, a partire dal malore di Andrea Sempio fino alla gestione dell’alibi dello scontrino. I legali della famiglia Poggi chiedono risposte chiare, mentre la difesa dell’ex ufficiale giustifica le amnesie con il lungo tempo trascorso.

Le indagini a carico dell’ex capitano

I magistrati della Procura di Pavia hanno formalmente iscritto l’ex comandante dei Carabinieri di Vigevano nel registro degli indagati. L’ipotesi di reato contestata a Cassese è di false informazioni al pubblico ministero.

L’inchiesta punta a chiarire perché non vennero verbalizzati l’intervento del 118 in caserma e il ritrovamento di una misteriosa bicicletta nera tra le sterpaglie. Le indagini coordinate dal procuratore aggiunto Civardi ipotizzano una condotta reticente volta a coprire le gravi lacune investigative del passato. La difesa respinge ogni accusa, contestando la sussistenza stessa del reato ipotizzato.