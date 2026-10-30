Garlasco, Antonio De Rensis sull'istanza di revisione per Stasi "a metà novembre": "Un elemento farà scalpore"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Un elemento farà scalpore, “forse anche qualcos’altro” sul caso Garlasco. Ad annunciarlo è l’avvocato Antonio De Rensis che, con Giada Bocellari, cura la difesa di Alberto Stasi. Il legale anticipa cosa potrebbe succedere dopo che la stessa difesa del condannato per l’omicidio di Chiara Poggi presenterà l’istanza di revisione del processo. L’avvocato ha ufficializzato anche i tempi, la richiesta sarà presentata a “metà novembre”.

Alberto Stasi, quando sarà presentata l’istanza di revisione del processo

Nel corso della puntata di Ore 14 sera, programma condotto da Salvo Sottile su Rai 2, è stato ospite Antonio De Rensis.

L’avvocato ha confermato che la difesa di Alberto Stasi presenterà l’istanza di revisione del processo.

Inoltre, ha anche annunciato le tempistiche.

“Le posso parlare della nostra istanza di revisione, metà novembre poi, può essere il 10, il 20, però il range è quello e credo che insomma contenga elementi molto interessanti” le sue parole.

Sempre rispondendo ad una domanda di Salvo Sottile ha aggiunto: “Io non posso anticipare nel merito, posso dirle che c’è un elemento che farà scalpore e forse c’è anche qualcos’altro”.

La reazione di Alberto Stasi

Nel corso dell’intervista, Antonio De Rensis ha spiegato anche come il suo assistito, Alberto Stasi, sta vivendo questo periodo.

“Ho incontrato Alberto brevemente per un breve pranzo e devo dire che continua il suo percorso con grande equilibrio, grande razionalità, ci aiuta, ci sostiene, paradossalmente ci dà anche forza a me e a Giada Bocellari, e noi cerchiamo in questo momento di continuare a dare il massimo per affermare la sua innocenza” ha dichiarato.

Il caso pressioni

Sulle presunte pressioni che avrebbe ricevuto la procuratrice Nanni in merito ad un’eventuale richiesta di revisione del processo ha aggiunto: “è una cosa non soltanto incredibile, ma che meriterebbe, per chi ha compiuto queste affermazioni, degli approfondimenti…Affermare così, buttare lì, in questo momento così delicato che un magistrato di così alto spessore e valore possa subire delle pressioni non è giusto”.

Antonio De Rensis ha poi concluso: “Non è corretto, anche perché, e chiudo, chi conosce il procuratore generale Nanni, io ne conosco solo la carriera, sa perfettamente che se uno soltanto pensa di poterla condizionare, dopo un minuto, si trova probabilmente ad avere a che fare con la Procura della Repubblica, come è giusto che sia”.