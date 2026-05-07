Garlasco, Antonio De Rensis sulla chiusura dell'indagine su Sempio: "Napoleone ha molto di più in mano"

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Non solo intercettazioni, scontrini e dichiarazioni: secondo Antonio De Rensis il procuratore Fabio Napoleone, titolare dell’indagine a carico di Andrea Sempio appena conclusa, “qualcosina ce l’ha” per poter anche scagionare Alberto Stasi. Per il delitto di Garlasco il clima mediatico è sempre più arroventato, ma questa volta ad alzare la temperatura sono i nuovi elementi in mano agli investigatori.

“Centinaia di pagine” nella nuova informativa su Garlasco

All’indomani dell’interrogatorio di Andrea Sempio e Marco Poggi le indagini della Procura di Pavia si sono concluse. Dal piccolo schermo gli ospiti, soprattutto nomi coinvolti direttamente o indirettamente nell’inchiesta, tirano le somme.

Tra questi c’è Antonio De Rensis, l’avvocato che insieme alla collega Giada Bocellari difende Alberto Stasi. Il legale, intervenuto a La Vita in Diretta giovedì 7 maggio, riferisce di aver appreso che “la sola informativa” – dove per “informativa” si intende, chiaramente, l’atto di una notizia di reato che la polizia giudiziaria invia al pubblico ministero – sarebbe lunga “centinaia di pagine“.

ANSA

“Se un magistrato di eccezionale levatura”, aggiunge De Rensis, riferendosi al titolare dell’inchiesta Fabio Napoleone, “è andato da un altro magistrato di altrettanta levatura come la dottoressa Nanni (Francesca, procuratrice generale di Milano, nda) qualcosina in mano ce l’ha”.

Per cosa? Per scagionare Alberto Stasi sulla base dei nuovi elementi – ormai pubblici – in mano agli investigatori, che stanno tenendo banco negli ultimi giorni e nelle ultime ore.

La teoria di Antonio De Rensis

Nello stesso intervento, De Rensis ha riflettuto sugli elementi resi noti alla stampa. “Se io dico che telefono a casa sua per sapere che bibite beve” mentre poi “il motivo è un altro”; e ancora, in riferimento allo scontrino, se “dovesse saltar fuori che quello scontrino non l’ho fatto io” e che “dico che non ho visto un video ma salta fuori che invece l’ho visto” cresce l’evidenza che vi potrebbero essere anche altri elementi non ancora noti, a carico di Andrea Sempio.

Nel frattempo, come rende noto Il Messaggero, tra gli articoli sequestrati nell’abitazione di Andrea Sempio vi sarebbe anche un foglio in cui l’indagato scriveva qualcosa sul tema del Dna.

Concluse le indagini sul delitto di Garlasco

La notizia è arrivata giovedì 7 maggio, all’indomani dell’interrogatorio di Andrea Sempio – che si è avvalso della facoltà di non rispondere – e Marco Poggi. Secondo la Procura di Pavia, Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi, un’aggressione mortale consumata in più fasi, perché la ragazza avrebbe rifiutato un suo approccio sessuale.

Questa ipotesi di movente, negli ultimi giorni, è stata rafforzata mediaticamente da quando sono state rese note le pagine di un forum che l’indagato frequentava e sul quale postava i suoi pensieri sulle donne, anche in relazione alle sue esperienze specialmente tra i 18 e i 20 anni.