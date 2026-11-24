Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Antonio Scoppetta, intervistato a Verità Nascoste, ha rotto il silenzio sulle indagini riguardanti Andrea Sempio tra il 2016 e il 2017 e sul suo rapporto con il Maggiore Maurizio Pappalardo. Scoppetta è l’ex maresciallo che per anni ha lavorato nella Polizia Giudiziaria della Procura di Pavia. C’era anche all’epoca in cui il procuratore aggiunto era Mario Venditti, cioè nel periodo in cui la posizione di Sempio nell’inchiesta del delitto di Garlasco venne archiviata.

Garlasco, le dichiarazioni di Antonio Scoppetta a Verità Nascoste

“In realtà non esisteva una squadra di Polizia giudiziaria funzionalmente a disposizione dell’allora Procuratore aggiunto, il Dottor Mario Venditti. Eravamo collocati in circa sei o sette colleghi, tra cui – se non ricordo male – cinque o sei appartenenti all’aliquota dei carabinieri e due colleghi appartenenti all’aliquota della Guardia di Finanza”. Così Scoppetta a Verità Nascoste.

“Era collocata al secondo piano – ha aggiunto – credo di ricordare che fosse la stanza numero 27, composta da due locali e noi eravamo distribuiti all’interno di questi due locali”.

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Scoppetta ha riferito che Silvio Sapone “dal 2017 in avanti è diventato il mio responsabile dell’aliquota. Come ho sentito dire di recente da una dichiarazione del Dottor Venditti, Silvio Sapone, dal lontano 1981 è sempre stato un suo punto di riferimento a livello di Polizia giudiziaria”.

La foto di Pappalardo e il commento di Scoppetta: “Professionalmente irrituale”

La Vigilia di Natale del 2016, il Maggiore Maurizio Pappalardo ha fotografato dalla scrivania di Venditti, che in quel momento non era in ufficio, il fascicolo che poi ha dato il via alle primissime indagini su Andrea Sempio. Quando a Scoppetta è stato chiesto se quella mattina si fosse scambiato messaggi con Pappalardo, è arrivata la seguente risposta: Sì. Col Maggiore c’è un rapporto ultradecennale e non è un’anomalia il fatto che noi ci sentissimo pressoché quotidianamente. Io l’avevo cercato con più messaggi nella stessa mattinata per fargli gli auguri di Natale”.

“Di lì a poco – ha continuato – io poi sarei partito per le vacanze di Natale. E quindi l’avevo cercato per questo motivo, come si può evincere proprio dalla lettura dei messaggi. Nonostante la mia insistenza, io quella mattina il Maggiore Pappalardo non l’ho incontrato”. Rimane però un quesito, cioè per quale motivo Pappalardo abbia fotografato i documenti. “Non mi son dato una spiegazione. È un qualcosa di professionalmente irrituale”, ha sottolineato l’ex maresciallo.

E ancora: “Chi potrebbe aver aperto a Pappalardo la porta dell’ufficio di Venditti? Quello che mi può venire in mente secondo l’organizzazione della Procura della Repubblica è che, soprattutto in assenza del titolare dell’ufficio, in quell’ufficio possa accedere soltanto il militare all’epoca assegnato all’anticamera, il Cancelliere del Procuratore aggiunto e per un rapporto – come abbiamo appena detto – estremamente datato negli anni di vicinanza professionale, sicuramente il capo dell’aliquota dei Carabinieri”.

Quando a Scoppetta è stato domandato se metterebbe la mano sui suoi ex colleghi, l’ex maresciallo ha dato una risposta tutt’altro che granitica: “Tante certezze che avevo sono venute meno, anche in ciò che mi è stato contestato in questi anni con i fatti relativi all’indagine Clean. Quindi, mettere la mano sul fuoco su qualcuno per me oggi è veramente difficile”.

L’intercettazione su Napoleone e le scuse

Infine è stato trattato il tema relativo all’intercettazione in cui parla dell’attuale capo della Procura di Pavia, Fabio Napoleone, dicendo: “Mi metterei un cappuccio in testa, lo aspetterei ai giardinetti”. Scoppetta, per queste parole, si è scusato: “La frase che ho pronunciato in quell’intercettazione non mi appartiene. Avevo subito una perquisizione da parte della Procura di Pavia nell’indagine Clean 1, a seguito di quella perquisizione ero stato allontanato dalla sezione di Polizia giudiziaria ed era un momento di profondo sconforto”.

“Questo non giustifica assolutamente ciò che ho detto e ciò che ho fatto. Non so se il Dottor Napoleone abbia accettato le mie scuse, posso semplicemente rinnovarle e chiedere perdono per quello che un militare appartenente all’Arma dei Carabinieri non dovrebbe non solo dire, ma neanche pensare”, ha concluso.