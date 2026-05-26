Garlasco, aperto fascicolo in Procura a Milano dopo denuncia di Stefania Cappa contro De Rensis e De Giuseppe

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La procura di Milano ha aperto un fascicolo conoscitivo di indagine sulla denuncia presentata da Stefania Cappa contro Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, Alessandro De Giuseppe, inviato del programma televisivo Le Iene, e Francesco Marchetto ex maresciallo dei carabinieri di Pavia. La querela riguarda l’ipotesi che gli accusati abbiano diffamato la famiglia Cappa con dichiarazioni e servizi sull’omicidio di Garlasco.

La denuncia di Stefania Cappa

La querela risale al 21 maggio scorso, quando Stefania Cappa la depositò in procura a Milano, accompagnata da un’indagine svolta per conto della cugina di Chiara Poggi.

Stefania Cappa sostiene che le tre persone accusate abbiano commesso il reato di istigazione alla diffamazione, associandola al caso di Garlasco, per il quale non è mai stata indagata.

ANSA

Oltre a questo reato, all’interno della denuncia sarebbero presenti accuse anche per diffamazione e per frode processuale.

Il fascicolo aperto dalla procura di Milano

La procura di Milano ha quindi deciso di aprire un’indagine conoscitiva. Tecnicamente, si tratta del modello 45, che è privo sia di ipotesi di reato, sia di indagati.

Nonostante i documenti presentati da Cappa e dai suoi avvocati, quindi, la procura, almeno per il momento, si riserva il tempo di svolgere indagini proprie, prima di eventualmente concretizzare le accuse nei confronti delle persone indicate da Cappa.

Ci vorrà però del tempo, perché questa non è la prima denuncia di questo tipo che la famiglia Cappa presenta.

Le altre denunce della famiglia Cappa e della famiglia Poggi

Gli avvocati della famiglia Cappa hanno infatti rivelato che ci sarebbero già decine di denunce depositate presso la procura di Milano nei confronti di giornalisti, avvocati, blogger e youtuber che hanno associato le cugine di Chiara Poggi al caso di Garlasco.

Sommate alle denunce simili presentate anche dalla famiglia Poggi, le querele ammonterebbero a 79, stando a quanto riporta il Fatto Quotidiano.

Per molte di esse è stato aperto un fascicolo modello 44, con un’ipotesi di reato precisa ma nessun indagato. Nei prossimi giorni, però, dovrebbero concretizzarsi anche le prime iscrizioni nel registro delle notizie di reato.