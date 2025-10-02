Garlasco, Armando Palmegiani è il consulente di Andrea Sempio dopo l'uscita di Garofano: è un ex poliziotto

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

"Quel Dna è l’ypsilon di Sempio", lo dice con convinzione Armando Palmegiani, il nuovo consulente di Andrea Sempio dopo l’uscita di scena di Luciano Garofano. L’esperto considera che "nel mignolo della mano sinistra e nel primo dito della mano destra" c’è un ypsilon dell’indagato, ma per confermarlo attende l’analisi del perito del gip anche se si dice convinto che da questa verifica arriverà una conferma.

Il parere di Armando Palmegiani sul Dna di Andrea Sempio

Come anticipato, il nuovo consulente Armando Palmegiani è convinto che sotto le unghie di Chiara Poggi, per la precisione sotto il mignolo sinistro e il primo dito della mano destra, ci sia "l’ypsilon di Sempio".

Per spiegare di cosa si tratta, brevemente, il cromosoma Y è generalmente tipico del sesso maschile, che contiene la combinazione XY – il sesso femminile si compone di XX – e viene utilizzato per identificare la discendenza paterna.

Palmegiani sostiene che "non mi faccio fantasie se non ho un dato", quindi "se io dico un altro maschio perché ho un allele che gira non funziona così", per questo sostiene l’appartenenza di quel cromosoma Y ad Andrea Sempio.

A questo punto "la mia certezza" verrà verificata dal "perito del gip", ma l’esperto si dice convinto che "si accerterà che il Dna è l’Y di Sempio, non credo ci sia alcun dubbio". E la presenza del Dna di Sempio sotto le unghie di Chiara Poggi è l’elemento base su quale sono state riaperte le indagini a carico dell’amico di Marco Poggi.

Chi è il nuovo consulente

Come Luciano Garofano, Armando Palmegiani alle spalle ha una carriera nelle forze dell’ordine. Il Giornale scrive che in passato ha lavorato nel reparto scientifico della polizia di Stato con il ruolo di commissario capo.

Dopo 38 anni, e dopo aver ottenuto il titolo di vice dirigente della Squadra Mobile, ha lasciato la divisa. Tra i casi che lo hanno visto impegnato si ricordano l’omicidio di Elisa Claps, il massacro del Circeo e l’attentato di via dei Georgofili a Firenze da parte di Cosa Nostra.

"Ciò che mi ha spinto a prendere questo caso è la multi-disciplinarietà degli elementi che devono essere analizzati", ha detto a Fanpage a proposito dell’incarico come consulente di Andrea Sempio. Per Palmegiani il caso Garlasco è "una sfida molto ampia".

L’uscita di scena di Luciano Garofano

Martedì 30 settembre Angela Taccia, avvocata di Andrea Sempio insieme al collega Massimo Lovati, ha annunciato le dimissioni di Luciano Garofano dall’incarico come consulente della difesa dell’indagato. Ciò sarebbe avvenuto a seguito di divergenze con la difesa.

Nello specifico tali divergenze sarebbero dovute alla mancata condivisione "dei suggerimenti tecnico scientifici forniti dal generale (…) in merito allo svolgimento dell’incidente probatorio e alla possibile estensione dei temi oggetto di perizia". Nonostante il passo indietro, l’ex comandante dei Ris continua a sostenere l’innocenza di Andrea Sempio.