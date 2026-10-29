Garlasco, Armando Palmegiani svela l'intercettazione su Andrea Sempio sui soliloqui: "Per noi è fondamentale"

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Tra le intercettazioni raccolte nell’inchiesta sul delitto di Garlasco ce n’è una che la procura di Pavia non avrebbe ritenuto utile e che, al contrario, per la difesa di Andrea Sempio è "fondamentale". Lo ha detto Armando Palmegiani, ex commissario capo della Polizia di Stato, ospite giovedì 29 ottobre di Mattino Cinque, su Canale 5. Consulente della difesa dell’indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, sostiene che in quella conversazione lo stesso Sempio spiegherebbe che cosa sono i suoi soliloqui.

Come la difesa di Sempio ha trovato l’intercettazione sui soliloqui

Palmegiani ha raccontato che l’avvocato Angela Taccia e un collaboratore del collega Liborio Cataliotti, che con lei difende Sempio, hanno ascoltato le intercettazioni rimaste fuori dal fascicolo. Tra quelle ne avrebbero trovata una che, a loro avviso, gli inquirenti non avrebbero ritenuto utile e che probabilmente è sfuggita, per ragioni che il consulente non conosce. La difesa, ha aggiunto, l’ha già richiesta.

I soliloqui sono i monologhi di Sempio, registrati da lui davanti a una telecamera oppure captati dalle microspie. Sui secondi i suoi legali sostengono dallo scorso maggio che si tratti di commenti a podcast e trasmissioni televisive sul caso. Il 19 ottobre hanno presentato istanza per far rientrare nel fascicolo 81 intercettazioni ambientali che la procura aveva scartato perché ritenute non rilevanti, e quindi mai trascritte. Palmegiani non ha però detto a Federica Panicucci se la conversazione di cui parla sia una di quelle.

I video dell’hard disk: la difesa era preparata in parte

La conduttrice Federica Panicucci ha chiesto se la difesa fosse al corrente dei video e se Sempio l’avesse preparata a ciò che la procura avrebbe trovato nell’hard disk. Palmegiani ha risposto che la difesa era preparata in parte: ne aveva sentito parlare, ma non li aveva visti. Il materiale era stato sequestrato a maggio del 2025 e i difensori hanno potuto esaminarlo soltanto dopo la chiusura delle indagini. Sempio aveva anticipato qualcosa, ha raccontato il consulente, parlando dei video con alcune amiche.

Sul contenuto, Palmegiani ha riconosciuto che i filmati fanno molta impressione e che alcuni, quando toccano certi argomenti, sono "aberranti". Nella stessa puntata aveva già definito deprecabili le frasi sullo stupro.

La difesa non si dice preoccupata e il rinvio a giudizio potrebbe arrivare a breve

Federica Panicucci ha ricordato che l‘avvocato Cataliotti, sui video emersi nelle ultime ore, ha preferito non commentare, e ha chiesto al consulente se la difesa sia preoccupata. Palmegiani ha risposto con un secco no, almeno fino a un certo punto. I filmati colpiscono, ha detto, ma la procura ha già un’ipotesi accusatoria ben precisa. Alla conduttrice, che faceva notare come i video possano rafforzarla, ha replicato che più rafforzata di così non può essere e che, da tecnico, per lui va ancora dimostrato che Sempio fosse sulla scena del delitto.

Mercoledì sera, in un’intervista televisiva, lo stesso Sempio si era difeso sul dna trovato sotto le unghie di Chiara Poggi, definendo non sicuri i dati di partenza. La procura di Pavia, che indaga sull’omicidio di Chiara Poggi del 13 agosto 2007, ha notificato a Sempio la seconda chiusura delle indagini il 28 settembre. Secondo le indiscrezioni delle ultime settimane, la richiesta di rinvio a giudizio potrebbe arrivare entro i primi giorni di novembre. Per l’udienza preliminare Cataliotti ha ipotizzato la primavera del 2027, anche se la collega Taccia ha precisato che si tratta solo di un’ipotesi.