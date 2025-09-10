Garlasco, arrestato in Svizzera il latitante romeno Iavius Savu che ricattava Don Gregorio alla Bozzola

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Iavius Savu è stato arrestato a Zurigo, in Svizzera. Come noto, Savu era stato condannato a cinque anni di reclusione per il reato di estorsione ai danni di don Gregorio Vitali, l’ex rettore del Santuario della Madonna della Bozzola. Il suo arresto, completato nei luoghi in cui il condannato si era rifugiato come latitante, potrebbe essere un cerchio che si chiude nella vicenda del delitto di Garlasco. Prima di questa cattura, infatti, Savu aveva riferito che Chiara Poggi sarebbe venuta a conoscenza di uno scandalo sessuale che si sarebbe consumato proprio nel santuario. Dopo la sua cattura ha rivelato di essere pronto a collaborare con le autorità.

Iavius Savu arrestato in Svizzera

Martedì 9 settembre Iavius Savu, il cittadino romeno condannato a cinque anni per il presunto ricatto ai danni di don Gregorio Vitali, è stato arrestato a Zurigo, in Svizzera, dove viveva da latitante.

Ora “potrebbe essere sentito come persona informata sui fatti, in Svizzera o al suo rientro in Italia, per chiarire le sue dichiarazioni”, riferisce il suo avvocato Roberto Grittini.

Dichiarazioni, queste, che potrebbero riguardare il delitto di Garlasco. Secondo Savu, infatti, dietro l’omicidio di Chiara Poggi potrebbe esserci uno scandalo sessuale legato al santuario della Madonna della Bozzola di cui la 26enne potrebbe essere venuta a conoscenza.

Ora l’ex latitante “arriverà in Italia non prima di un mese”, riferisce Grittini all’Agi. Inoltre il suo assistito “si metterà a disposizione della Procura di Pavia”, come reso noto dallo stesso avvocato a Il Tempo. E sempre da Il Tempo arriva una rivelazione: Savu è stato arrestato alla vigilia di un’intervista che avrebbe dovuto rilasciare a Massimo Giletti, come lo stesso giornalista conferma.

Il delitto di Garlasco e il Santuario della Bozzola

Quella delle rivelazioni di Savu sul delitto di Garlasco è una lunga storia che – almeno per il momento – viaggia nell’universo delle ipotesi. Come precisa il Corriere della Sera, infatti, del legame tra l’inchiesta sul Santuario della Madonna della Bozzola e l’omicidio di Chiara Poggi non si hanno prove concrete.

Tuttavia, Savu, in una telefonata con un inviato di Chi l’ha Visto?, aveva rivelato che la 26enne “aveva scoperto il giro”, dove il “giro” era da intendere come un sistema di scambi sessuali aventi come teatro proprio il santuario di cui don Gregorio Vitali era rettore all’epoca dei fatti. Di questi dettagli aveva parlato anche l’avvocato Grittini in un’intervista rilasciata per Mattino Cinque News il 5 giugno 2025.

Grittini – che oltre a Savu rappresenta la difesa di Florin Tanasie, anch’egli condannato per estorsione aggravata – aveva riferito che il suo assistito sostiene “in maniera energica” che Chiara Poggi sia stata uccisa “perché sapeva cosa stava succedendo o fosse accaduto presso il Santuario della Bozzola”. Sempre secondo il legale, Savu non avrebbe “mai detto” di cosa fosse a conoscenza la 26enne uccisa a Garlasco.

Una tesi, quella di Savu, che si affianca a quanto sostenuto dall’avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, che in più interviste si è detto convinto che Chiara Poggi sia stata uccisa da un sicario al soldo di una non meglio precisata organizzazione criminale che avrebbe voluto mettere a tacere la ragazza.

Il ricatto ai danni di don Gregorio Vitali

Il delitto di Garlasco si consumò il 13 agosto 2007. Undici anni dopo, nel 2018, Iavius Savu e il suo connazionale Florin Tanasie furono condannati a cinque anni di reclusione per estorsione aggravata.

La sentenza era riferita ai fatti del 2014, quando – come ricostruisce nel dettaglio Gianluca Zanella su Darkside – don Gregorio Vitali, allora rettore del Santuario della Madonna della Bozzola, consegnò ai due romeni una cifra pari a 150 mila euro per scongiurare la diffusione di presunti video compromettenti della cui esistenza non si ha mai avuto certezza.

A tutto ciò va aggiunta la rivelazione di Cleo Koludra Stefanescu, nipote di Iavius Savu. Agi ricorda che Stefanuscu attraverso i suoi legali ha rivelato di essere pronto a consegnare un suo diario alle autorità. Questo memoriale è stato mostrato su Telelombardia durante la trasmissione Iceberg, il 30 maggio 2025.

Secondo gli estratti mandati in sovrimpressione durante la puntata di Iceberg, tra le pagine c’era scritto: “Mio zio Savu un giorno in confidenza mi disse che aveva conosciuto una ragazza di Garlasco di nome (omissis). Lei stessa riferiva a mio zio che c’era un grosso giro di pedofilia e una specie di prostituzione riguardo il Santuario delle Bozzole gestito da un custode che lavorava per (omissis)”.