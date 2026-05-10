Garlasco, attacco agli ex legali di Andrea Sempio per l'esposto segreto di Stasi "ottenuto illegalmente"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Tra le ultime notizie relative al delitto di Garlasco, ci sarebbe anche un presunto esposto di Alberto Stasi del 2016 e che sarebbe arrivato agli ex avvocati di Andrea Sempio, Federico Soldani e Massimo Lovati. Un documento che sarebbe stato presentato per chiedere ai pm di indagare sul dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi e la corrispondenza con il profilo di Andrea Sempio,

Delitto di Garlasco, il presunto esposto di Alberto Stasi

L’indiscrezione sul presunto esposto è del Corriere della Sera.

Per il quotidiano, i carabinieri avrebbero sostenuto che una copia del documento sarebbe finita nelle mani degli allora legali di Andrea Sempio, gli avvocati Federico Soldani e Massimo Lovati, all’inizio del 2017.

ANSA

Nel testo si chiederebbe alla Procura di approfondire il profilo genetico trovato sulle unghie di Chiara Poggi e la possibile compatibilità con Andrea Sempio.

Nell’informativa citata dal Corriere della Sera, si leggerebbe che i due avvocati sarebbero venuti in possesso delle presunte carte “illecitamente”, senza specificare la modalità.

Perché Luciano Garofano avrebbe interrotto la collaborazione con la difesa di Sempio

Secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera, insieme all’esposto sarebbe circolata anche la consulenza completa del genetista Pasquale Linarello.

Gli investigatori riterrebbero che quella documentazione, in quel momento, non fosse ancora disponibile pubblicamente né nelle mani della stampa.

Sempre secondo la ricostruzione riportata dal quotidiano, il 13 gennaio 2017 gli ex legali di Andrea Sempio avrebbero inviato via mail l’intero materiale all’ex generale del Ris Luciano Garofano, incaricato come consulente della difesa.

L’ex generale del Ris avrebbe poi predisposto una controperizia, consegnata il 27 gennaio 2017 insieme alla relativa fattura professionale.

Successivamente sarebbe stato ascoltato dagli investigatori e avrebbe consegnato spontaneamente le carte ricevute.

Il Corriere della Sera aggiunge che Luciano Garofano avrebbe spiegato di avere chiesto chiarimenti ai legali sull’origine degli atti senza però ottenere risposta.

Questo sarebbe il motivo che lo avrebbe portato a interrompere la collaborazione con la difesa.

Le indagini

Gli investigatori avrebbero effettuato diversi confronti tra le copie depositate nel corso degli anni presso diversi uffici giudiziari.

Sarebbe così sorto un dubbio su una presunta appropriazione dei documenti.

In questo contesto si inserirebbe anche l’indiscrezione del quotidiano su un presunto consiglio fatto da Giuseppe Poggi sul presentare un esposto alla Procura generale per contestare la nuova indagine avviata dalla Procura di Pavia.

Intanto, ci sarebbe un bigliettino di Andrea Sempio con alcuni appunti che, secondo gli investigatori, potrebbero essere collegati al giorno dell’omicidio.

Gennaro Cassese, che nel 2007 guidava la compagnia di Vigevano e che coordinò parte delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, è indagato per false informazioni al pm.

Tra le ultime notizie, il sindaco di Garlasco, Simone Molinari, è esasperato per l’attenzione mediatica.