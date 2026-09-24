Garlasco, attesa perizia psichiatrica di Catanesi su Sempio ma dalle indagini può arrivare un colpo di scena

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il tempo delle indagini per la nuova inchiesta sul caso di Garlasco sta per terminare. Senza una proroga, l’alternativa resta l’archiviazione o il rinvio a giudizio. Per questo c’è molta attesa per l’ultima consulenza, quella psichiatrica, su Andrea Sempio, condotta dal professor Roberto Catanesi. Si tratta dell’analisi alla quale l’indagato si era sottratto: per questo lo psichiatra ha lavorato su interviste, scritti e altri elementi indiretti di confronto. Ma sul tavolo è già presente una possibile svolta: la consulenza sulle scarpe a pallini.

Attesa la perizia di Catanesi

C’è attesa per l’ultima consulenza, in ordine cronologico, per la nuova inchiesta sul caso di Garlasco. Si tratta della perizia psichiatrica su Andrea Sempio svolta da Roberto Catanesi. Questa sarebbe dovuta arrivare la scorsa settimana, ma è in leggero ritardo.

I tempi però sono stretti, perché il 28 settembre scade il termine ultimo per le indagini. La consulenza, richiesta dalla Procura di Pavia, dovrebbe rispondere a tre quesiti: la capacità di intendere e di volere il 13 agosto 2007, la presenza di disturbi tali da incidere sull’impulso e l’eventuale pericolosità sociale.

Ricordiamo che Catanesi aveva chiesto un incontro in presenza con l’indagato per valutare il suo profilo personologico, ma il trentottenne si è rifiutato.

Come ha lavorato Catanesi?

Lo psichiatra ha quindi dovuto lavorare su altri elementi. Tra questi figurano gli scritti, le interviste televisive e i soliloqui delle intercettazioni dell’indagato.

Si tratta dello stesso lavoro svolto in precedenza dal Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche (RACIS), incaricato dalla Procura di stilare una valutazione priva però di quella componente clinica che ora è richiesta allo psichiatra.

Dai diari alle ricerche web, erano emersi diversi elementi considerati interessanti, come le frasi "ho commesso cose brutte" o le ricerche online che mostravano un interesse che andava dal satanismo alla violenza sulle donne.

È diventata molto discussa sui giornali e nei programmi televisivi anche la partecipazione ai forum per seduttori con oltre 3.000 post che, nella relazione, vengono descritti come "sempre più espliciti e volgari". Per le intercettazioni e le interviste, invece, la definizione del RACIS è stata: "Come se recitasse una sorta di copione".

Possibile svolta nelle indagini

Anche se la consulenza di Catanesi è in ritardo, potrebbe delinearsi un’altra svolta, questa volta dalla consulenza della professoressa Cattaneo sulle scarpe che hanno calpestato il sangue di Chiara Poggi il 13 agosto 2007.

Questa perizia è già sul tavolo, con una ricostruzione delle impronte lasciate da una scarpa con la suola a pallini. Sempio ha sempre sostenuto di indossare il numero 44, dato che escluderebbe il suo piede dalla scena del delitto.

Cristina Cattaneo, però, gli ha misurato direttamente il piede e secondo la sua valutazione potrebbe essere compatibile con la scarpa numero 42. La difesa aveva concluso diversamente, sostenendo che la larghezza della pianta del piede di Sempio non renderebbe compatibile una scarpa 42 con un piede numero 44.

La Procura aveva quindi chiesto a Cattaneo un ulteriore approfondimento, che potrebbe diventare uno degli ultimi tasselli tecnici della nuova indagine.