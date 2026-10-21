Garlasco, Avato torna sul giallo dei pedali della bici di Stasi: "Sicuramente non era un dna da sangue"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Nei discorsi attorno al delitto di Garlasco tiene ancora banco il giallo delle analisi sui pedali della bici di Alberto Stasi. Francesco Maria Avato, all’epoca consulente della difesa con Matteo Fabbri, torna sulla questione, affermando come loro fossero certi che sui pedali non c’era dna da sangue. L’esperto ipotizza poi lo scambio di provette alla base del risultato positivo che venne usato come uno degli elementi a carico di Stasi.

Garlasco, Avato torna sui pedali della bici di Stasi

Nella puntata di martedì 20 ottobre di Filorosso su Rai 3 si è parlato come di consueto, tra i vari temi, delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco.

E in particolare sul giallo delle tracce di sangue sui pedali della bici di Alberto Stasi, uno degli elementi che vennero usati per sostenere la colpevolezza dell’ex fidanzato della vittima.

ANSA

Sul caso è tornato a parlare il professor Francesco Maria Avato, ex consulente della difesa di Stasi con Matteo Fabbri, affermando che già nel 2007 erano certi che non c’era dna ematico su quei pedali: “Sicuramente non era un dna da sangue“.

“Non c’era alcun test che dimostrasse la presenza di emoglobina”, spiega, “soltanto dei test preliminari d’orientamento, generici” che erano negativi.

L’ipotesi dello scambio di provette

Da lì invece si passò a un risultato positivo per la presenza di dna e dna da sangue: “E no, così non va”.

Secondo Avato potrebbe esserci stato un errore, uno scambio di provette in laboratorio, alla base di quel risultato positivo. Che come sappiamo oggi, venne seguito da delle controanalisi negative, mai arrivate ai magistrati.

Basta poco, spiega Avato, basta scambiare un’etichetta per un’altra: forse a venire scambiate potrebbero esser state le provette con le tracce dei pedali e quelle sul cucchiaino della colazione di Chiara Poggi.

Il giallo delle analisi sul dna

Resta però il giallo di quei test negativi che non risultano agli atti del processo ad Alberto Stasi, venuti alla luce soltanto nei mesi scorsi dai faldoni dei Ris di Parma esaminati dalla procura di Pavia.

Avato torna a ribadire che non era a conoscenza di quei test, che come consulenti avevano anche sollecitato: “Noi non eravamo presenti“.