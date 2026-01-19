Garlasco, avvocati di Alberto Stasi contro quelli dei Poggi: battaglia sui file pornografici trovati nel pc

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Nel caso del delitto di Garlasco la battaglia tra gli avvocati di Alberto Stasi e quelli della famiglia Poggi è ora incentrata sui file pornografici trovati nel pc dello stesso Stasi. I legali del ragazzo hanno diffuso una nota in merito al “presunto dato” riferito dai legali dei Poggi “secondo cui Chiara avrebbe fatto accesso” la sera prima dell’omicidio “alla cartella ‘Militare'” con file pornografici nel computer di Stasi. Gli avvocati Giada Bocellari e Antonio de Rensis hanno definito il “presunto dato” “totalmente irrilevante”.

La nota degli avvocati di Alberto Stasi

In una nota riportata da ANSA, gli avvocati di Alberto Stasi, Giada Bocellari e Antonio De Rensis, hanno dichiarato: “Non si intende ancora andare oltre nelle valutazioni, perché è stato incaricato un consulente tecnico informatico di parte che sta svolgendo approfonditi accertamenti, anche e soprattutto sull’accesso al file della tesi, in ipotesi avvenuto tra le 22.09 e le 22.14” del 12 agosto 2007, la sera prima dell’omicidio.

Stando a quanto riferito dai legali, “si può affermare certamente che, dai primi accertamenti, il dato fornito dalla difesa Poggi non risulta affatto confermato, come peraltro già stabilito in una perizia”.

Il “presunto dato“, per gli avvocati di Alberto Stasi, è anche “totalmente irrilevante in considerazione del rapporto tra Alberto e Chiara, ormai ben noto a tutti” e “va considerato con grande cautela, come certamente sanno i consulenti tecnici di parte che lo hanno fornito alla stampa”.

Nella nota è stato annunciato, inoltre, che “a questo punto la difesa Stasi estenderà l’analisi forense anche al computer di Chiara Poggi, per tutto quanto di interesse”.

Se un incidente probatorio “deve essere promosso, alla luce delle nuove indagini in corso” su Andrea Sempio, hanno concluso Giada Bocellari e Antonio De Rensis, “è proprio su questo computer e non certo su quello di Alberto Stasi, che non potrà in nessun caso essere riprocessato e che, peraltro, è già stato oggetto di decine di consulenze e persino di due perizie, tutti documenti in atti”.

La consulenza della famiglia Poggi

La nota degli avvocati di Alberto Stasi è stata diffusa in risposta alla consulenza della famiglia Poggi sul pc di Alberto Stasi.

Tale consulenza avrebbe portato alla luce un accesso da parte di Chiara Poggi, alle ore 22 del 12 agosto 2007 (la sera prima del delitto), con il fidanzato già tornato nella sua abitazione, alla cartella “Militare” in cui Stasi avrebbe conservato file pornografici.

L’affondo di De Rensis in tv

Già nella giornata di venerdì 16 gennaio, Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, aveva commentato duramente il comunicato di Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, legali della famiglia Poggi, sulla presunta scoperta da parte di Chiara di file porno sul pc di Stasi.

De Rensis aveva detto a Ore 14: ““Forse si sta cercando di fare una revisione al contrario per aggravare la pena di Alberto, qui mi sembra che qualcuno voglia riprocessare Alberto Stasi”.

La posizione degli avvocati di Andrea Sempio

Ospite di Quarto grado nella serata di venerdì 16 gennaio, Liborio Cataliotti, avvocato di Andrea Sempio, aveva commentato le analisi svolte dai consulenti della famiglia Poggi sul computer di Alberto Stasi, annunciando che su questo chiederà in tribunale l’incidente probatorio.