Garlasco, avvocati di Andrea Sempio "soddisfatti" per le foto nel giorno dell'omicidio davanti alla villetta

La pubblicazione delle foto inedite di Andrea Sempio davanti alla villetta della famiglia Poggi nel giorno dell’omicidio di Chiara ha lasciato “soddisfatti” i suoi avvocati. Angela Taccia ha sottolineato che i metadati delle immagini “confermano quello che Sempio ha sempre sostenuto e ribadito” sul delitto di Garlasco.

La reazione degli avvocati di Sempio alle foto davanti alla villetta

In collegamento con la trasmissione Ignoto X, Angela Taccia ha commentato la pubblicazione, dopo 18 anni, di alcune foto inedite risalenti al giorno del delitto di Garlasco, che mostrano Andrea Sempio in auto davanti alla villetta della famiglia Poggi dopo che si è consumato l’omicidio.

Le sue parole: “A noi non sembra tanto una notizia. Nonostante il clamore mediatico, siamo anche abbastanza soddisfatti perché, guardando i metadati delle foto, confermano quello che Sempio ha sempre sostenuto e ribadito. Si tratta quindi di un elemento in più in direzione della veridicità del suo racconto”.

Liborio Cataliotti, l’altro avvocato di Andrea Sempio, ha aggiunto che la pubblicazione delle foto a distanza di 18 anni dall’omicidio “dà la speranza che possa essere riesumato da un cellulare o da un altro sistema di registrazione video qualche immagine del nostro cliente che arriva nella piazza di cui ha meticolosamente conservato in originale il vero, verissimo scontrino del parcheggio”.

Cataliotti ha aggiunto: “Non era scontato che qualcuno potesse riscontrare le dichiarazioni del nostro assistito. Abbiamo l’auspicio che qualcuno possa dare un riscontro – che non è necessario – alle altre dichiarazioni del nostro cliente, della cui veridicità siamo convinti”.

Le telefonate tra Sempio e la Procura nel gennaio 2017

Il conduttore di Ignoto X Pino Rinaldi ha poi chiesto un commento agli avvocati di Andrea Sempio sull'”attività telefonica molto intensa” tra lo stesso Sempio o casa Sempio e la Procura tra il 21 e il 22 gennaio del 2017.

Liborio Cataliotti ha risposto: “Lei le chiama anomalie, nella mia vita sono la quotidianità. Capita tutti i santi giorni. Come possono essere considerate sospette delle chiamate che arrivano da una Procura della Repubblica? E poi: vogliamo pensare che il carabiniere Sapone abbia voluto fare proposte sospette al nostro cliente? Come è credibile che possa averle fatte con il suo cellulare? La risposta è facile: gli inquirenti, a ogni atto, soprattutto se il comando è piccolo e con poco personale, chiede al cliente la disponibilità a ricevere la notifica e si preparano alla predisposizione di un atto”.

L’avvocato ha poi aggiunto: “Ricordiamo che 13 giorni esatti dopo avrà luogo la formalizzazione dell’atto preannunciato, cioè la convocazione per l’interrogatorio di Sempio. Sarà successo quello che a me succede sempre e cioè che il carabiniere ha chiamato per sondare la disponibilità di Sempio. Questo a me capita tutti i giorni. Chi racconta il contrario, o non fa il penalista o racconta una menzogna. Lo chieda agli addetti ai lavori e non ai leoni da tastiera”.

Gli indizi contro Andrea Sempio

L’avvocato Liborio Cataliotti è stato ospite anche della trasmissione Quarta Repubblica. Commentando gli indizi a carico di Andrea Sempio, l’avvocato ha dichiarato: “Tutti gli elementi sono confutabili. L’impronta 33 è una perizia di parte, sconfessata da una controperizia della nostra difesa che dice l’esatto contrario. Stiamo per depositare un’ulteriore perizia di un terzo dattiloscopista che arriva alla stessa conclusione”.

Sullo scontrino, Cataliotti ha detto: “Non è evidentemente una prova di scarico, ma il 4 ottobre 2018 sarebbe stato facilmente riscontrabile la veridicità della versione di Sempio. Non è stato fatto? Freghiamocene dello scontrino, non è stato riscontrato che la versione sia falsa e quindi a oggi rimane vera”.

Secondo l’avvocato di Andrea Sempio, il “vero e unico alibi” del suo assistito è “la condanna di Stasi passata in giudicato come unico autore del fatto”.