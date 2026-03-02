Garlasco, avvocati di Stasi smentiscono i periti dei Poggi sul pc: cos'avrebbe fatto Chiara la sera prima

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Ci sarebbe una novità, mai emersa prima, nel delitto di Garlasco: secondo quanto riferito dagli avvocati di Alberto Stasi, Antonio De Rensis e Giada Bocellari, la sera prima di essere uccisa, tra le 21,59 e le 22,09 del 12 agosto 2007, Chiara Poggi avrebbe modificato al pc il testo della tesi del fidanzato, “a conferma del rapporto disteso e sereno sempre intercorso tra i due”. I due legali hanno anche riferito che nessuno avrebbe effettuato accessi “alla cartella ‘militare’ e/o alla ‘nuova cartella’ ivi contenuta, tantomeno a immagini pornografiche”.

Cosa avrebbe fatto Chiara Poggi la sera prima del delitto di Garlasco

Gli avvocati di Alberto Stasi, Giada Bocellari e Antonio De Rensis, in alcune dichiarazioni riportate da ANSA, hanno riferito che ci sarebbe “un interessante elemento di novità, mai emerso prima”, a proposito di cosa avrebbe fatto Chiara Poggi la sera del 12 agosto 2007, cioè quella prima del giorno in cui avvenne il delitto di Garlasco.

“Tra le 21,59 e le 22,09”, hanno detto i due legali in merito alla loro consulenza informatica redatta da esperti sul pc di Stasi e depositata alla Procura di Pavia, Chiara Poggi, “proprio mentre Stasi si allontanava per ricoverare il cane, ha effettivamente modificato il testo della tesi del fidanzato, con accrescimento del medesimo, a conferma del rapporto disteso e sereno sempre intercorso tra i due anche la sera prima dell’omicidio”.

Bocellari e De Rensis hanno fatto presente che dall’elaborato “risulta incontrovertibilmente dimostrato che la sera del 12 agosto 2007 nessuno ha acceduto alla cartella ‘militare’ e/o alla ‘nuova cartella’ ivi contenuta, tantomeno a immagini pornografiche”.

Purtroppo, hanno aggiunto gli avvocati di Stasi, “è emerso che una traccia elettronica generata dal sistema operativo Windows XP è stata scambiata per un’attività umana di accesso dapprima alla cartella militare/nuova cartella e poi persino a un’immagine pornografica”.

Cosa avevano dichiarato gli avvocati della famiglia Poggi

Alla metà del mese di gennaio, i legali della famiglia Poggi, gli avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, avevano dato conto di un loro “approfondimento informatico“, sempre redatto da esperti, “da cui è emerso che la sera prima di essere uccisa, Chiara aveva fatto accesso proprio alla cartella del pc di Stasi in cui erano stati catalogati, per genere, i numerosi file pornografici già esaminati all’epoca”.

Secondo la relazione della difesa Stasi, ciò non sarebbe avvenuto. Gli avvocati De Rensis e Bocellari, legali di Stasi, hanno spiegato: “Deve ritenersi confermata la cronologia degli eventi fornita dalla perizia Porta-Occhetti ed esclusa qualsivoglia teoria su accessi a contenuti che ipotizzerebbero un movente invero mai esistito”.

La difesa di Stasi ha riferito inoltre che proseguono “gli accertamenti già avviati sul pc di Chiara Poggi, i cui esiti verranno depositati non appena saranno conclusi”.

Anche la Procura di Pavia, nell’ambito delle nuove indagini sul delitto di Garlasco, sta effettuando una propria consulenza sui pc di Alberto Stasi e Chiara Poggi.

Il commento di Dario Redaelli, consulente della famiglia Poggi

Ospite di Mattino Cinque, Dario Redaelli, consulente della famiglia Poggi nel caso del delitto di Garlasco, ha commentato così la novità: “Ho apprezzato molto l’uso da parte dell’inviato del condizionale. Qui abbiamo una nuova consulenza depositata dalla difesa Stasi che acclarerebbe determinate situazioni. Come credo tutti sappiate esiste una consulenza fatta dalla difesa della famiglia Poggi che dice l’esatto contrario”.

Redaelli ha aggiunto: “Sulla scorta di questo condizionale, non posso far altro che dire che ciò che interessa a noi sono gli elementi oggettivi“.

Lo stesso Dario Redaelli, a proposito della consulenza Cattaneo e della BPA dei Ris di Cagliari, ha detto: “Io credo che non potranno emergere novità particolari da queste consulenze”.