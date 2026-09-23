Garlasco, avvocato Gallo sulla morte di Ferri: "Moglie invitata a non parlare o avrebbe fatto la stessa fine"
L'avvocato Fabrizio Gallo parla della denuncia per la morte a Garlasco di Giovanni Ferri presentata dalla vedova
Si apre un nuovo fronte nel caso del delitto di Garlasco, relativo alla morte di Giovanni Ferri. La vedova dell’uomo trovato privo di vita a Garlasco nel 2010 ha presentato una denuncia alla procura di Pavia chiedendo ai magistrati di indagare per omicidio. L’avvocato Fabrizio Gallo, che ha curato l’esposto, dice che la moglie di Ferri è stata invitata a non parlare più del caso, “altrimenti avrebbe fatto la fine del marito”.
- Garlasco, la denuncia per omicidio della moglie di Giovanni Ferri
- L'avvocato Gallo: "Moglie invitata a non parlare"
- I casi di suicidio registrati in zona
Garlasco, la denuncia per omicidio della moglie di Giovanni Ferri
A Mattino Cinque, nell’ambito del caso del delitto di Garlasco, si è tornati a parlare della morte di Giovanni Ferri, con nuovi dettagli sulla denuncia presentata dalla vedova.
La donna non ha mai creduto alla tesi del suicidio, come venne archiviata all’epoca la morte del marito, ex meccanico 88enne trovato morto a Garlasco nel 2010.
E chiede alla procura di Pavia di riaprire le indagini per l’ipotesi di reato di omicidio volontario.
L’avvocato Gallo: “Moglie invitata a non parlare”
L’avvocato Fabrizio Gallo, che ha curato la denuncia della famiglia Ferri, ha parlato di alcuni elementi contenuti nell’esposto depositato in procura.
“Hanno invitato la moglie a non parlare più del caso, altrimenti avrebbe fatto la fine del marito“, ha detto.
Nel corso della puntata sono stati mostrati alcuni stralci della denuncia, in cui la vedova Ferri riferisce di queste conversazioni avute all’epoca con più persone.
Tra cui una sua amica, che credeva che il marito fosse stato ucciso: “Credo mi disse di stare zitta, di evitare qualsiasi domanda con alcuno, di non parlare mai con nessuno”.
Secondo Gallo bisogna poi esaminare il coltello con cui, secondo gli inquirenti di allora, Ferri si sarebbe ferito: su quel coltello “ci sono le tracce di Dna del suo aggressore”.
I casi di suicidio registrati in zona
Gallo svela poi di essere stato contattato da alcune famiglie, tra cui una “vicina a Marco Poggi e Andrea Sempio” per fare luce su altri suicidi, ritenuti poco chiari dai familiari.
L’avvocato no fa nomi ma i casi sono noti, come quello di Michele Bertani, morto nel 2016, e quello di Corrado Cavallini, medico di base – anche dei Ferri – morto a Vigevano nel 2012.
Negli anni c’è chi ha cercato di collegare all’omicidio di Chiara Poggi alcuni suicidi registrati a Garlasco e nei paesi vicini negli anni successivi al delitto.
Ma le varie indagini non hanno mai portato a collegamenti tra questi casi e il delitto di Garlasco.