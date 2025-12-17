Garlasco, battaglia tra gli avvocati di Sempio e Stasi prima dell'incidente probatorio: i pareri sulla perizia

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

In vista dell’udienza e dell’incidente probatorio di giovedì 18 dicembre sul delitto di Garlasco, gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia, difensori di Andrea Sempio, hanno depositato le loro considerazioni in cui vengono sollevate criticità rispetto alla perizia (consegnata a inizio dicembre) e in cui si esprimono dubbi sull’attendibilità del Dna attribuibile alla linea paterna di Sempio. La difesa di Alberto Stasi, invece, condivide, così come la procura di Pavia, la relazione Albani.

I legali di Sempio prima dell’incidente probatorio

Innanzitutto c’è la sintesi dei due elaborati che la difesa di Andrea Sempio, con gli avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotti, ha depositato alla gip di Pavia, Daniela Garlaschelli.

In vista della discussione dell’incidente probatorio, prevista per domani alle 10 al tribunale di Pavia, sostengono che la perizia sul Dna per l’omicidio di Chiara Poggi abbia una scarsa validità scientifica per un processo.

ANSA

Giada Bocellari, legale di Alberto Stasi

Questo perché si basa su dati “non consolidati” per ammissione dello stesso perito e non è in grado di indicare né quando, né come sia avvenuto il trasferimento del materiale genetico.

I dubbi sulla perizia Albani e il Dna

I consulenti di Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, la genetista Marina Baldi e l’ex poliziotto della scientifica Armando Palmegiani, sottolineano, in modo particolare, come il perito Denise Albani non abbia potuto indicare se le tracce di Dna misto e parziale su due dita della vittima che sarebbe compatibile con la linea paterna di Sempio si siano depositate attraverso un trasferimento diretto da contatto, o mediato attraverso un oggetto.

Proprio per questo motivo hanno indicato una serie di luoghi o oggetti in cui l’amico di Marco Poggi, fratello di Chiara, avrebbe avuto interazioni prolungate nel tempo nella villetta di Garlasco. Tra questi il telecomando della tv, il computer, un asciugamano del bagno, alcune zone della cucina.

Infine, la difesa Sempio ha sottolineato alcune falle scientifiche dall’utilizzo della biostatistica per calcolare le probabilità di inclusione di un determinato profilo.

Cosa dice la difesa di Alberto Stasi

La difesa di Alberto Stasi, che è già stato condannato in via definitiva a 16 anni per l’omicidio di Chiara, è rappresentata dagli avvocati Giada Bocellari e Antonio De Rensis.

I legali hanno depositato le considerazioni rispetto alla perizia della genetista Denise Albani, incaricata dalla gip di Pavia Daniela Garlaschelli nell’incidente probatorio su Andrea Sempio.

La linea della difesa, che si è affidata ai genetisti Ugo Ricci e Pasquale Linarello, è semplice e in pratica condivide la relazione del perito Albani, dove viene sottolineata la compatibilità della traccia genetica trovata sulle unghie di Chiara Poggi con quella dell’aplotipo Y (linea paterna) della famiglia Sempio.

Le conclusioni sulla compatibilità trovano d’accordo anche la Procura di Pavia, che con i suoi consulenti, Carlo Previderé e Pierangela Grignani, avrebbe predisposto alcuni chiarimenti in vista dell’incidente probatorio di giovedì mattina.