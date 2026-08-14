Garlasco, beffa per Andrea Sempio che verrà licenziato: perderà il lavoro il 31 agosto, ma il caso non c'entra

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Andrea Sempio verrà licenziato il 31 agosto, ma nulla c’entra la vicenda di Garlasco: il 38enne dovrà lasciare il suo impiego perché il gestore del negozio di telefonia da cui era assunto procederà al licenziamento suo e di altri tre colleghi per un cambio di gestione. Mesi fa, invece, il locatore del suo appartamento in affitto a Voghera non gli ha rinnovato il contratto.

Garlasco: Andrea Sempio licenziato

Il commesso trentottenne, come riporta il quotidiano romano Il Messaggero, spera di essere riassunto dal nuovo gestore, ma la sua presenza dietro il bancone e l’attenzione mediatica puntata su di lui potrebbe essere considerate negativamente dalla nuova proprietà.

Per il 38enne il licenziamento arriva a distanza di pochi mesi dalla vicenda del mancato rinnovo dell’affitto dell’appartamento a Voghera.

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Sempio è così tornato a vivere in via Canova, con il padre Giuseppe e la mamma Daniela Ferrari, che è stata dimessa dall’ospedale due settimane fa dopo un’overdose da barbiturici. Finora non è andato in vacanza, anche perché aveva esaurito i permessi nel corso delle indagini.

Garlasco, quando verranno chiuse le indagini

Tra poche settimane la Procura di Pavia dovrebbe chiudere ufficialmente le indagini e depositare l’avviso di conclusione di quelle preliminari, il cosiddetto 415 bis, con i nuovi elementi emersi e gli esiti delle consulenze disposte dal procuratore Fabio Napoleone.

Le nuove indagini, la cui scadenza è fissata al 28 settembre, potrebbero sfociare in una richiesta di rinvio a giudizio per Sempio e, in questo caso, aprire anche lo scenario di una possibile revisione della condanna di Alberto Stasi.

Nel frattempo, inquirenti e investigatori proseguono con approfondimenti e consulenze supplementari nel tentativo di rafforzare il quadro accusatorio nei confronti di Sempio.

L’ipotesi investigativa è che a uccidere Chiara Poggi, 19 anni fa, non sia stato l’allora fidanzato Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere, ma proprio Sempio.

Tracce e Dna

Gli esperti incaricati dalla Procura stanno tornando anche sulla ormai nota traccia di una suola a pallini rilevata sulla scena del crimine e ritenuta riconducibile all’omicida.

Gli accertamenti dovranno stabilire se l’impronta sia stata effettivamente lasciata da una scarpa Frau numero 42 e se possa essere compatibile con il piede di Sempio.

È stato inoltre riaperto il capitolo relativo al Dna individuato sui margini ungueali di Chiara Poggi. Il genetista forense Carlo Previderé è stato incaricato di effettuare ulteriori accertamenti sul materiale biologico che, secondo quanto emerso nell’incidente probatorio, sarebbe riconducibile alla linea paterna della famiglia Sempio.

Le relazioni dei consulenti della difesa e delle parti civili hanno però messo in rilievo un elemento controverso: non sarebbe possibile stabilire con certezza quando e in quale circostanza quella traccia sia stata depositata.

Si tratta di un punto centrale dell’inchiesta, perché proprio quel Dna era stato considerato uno degli elementi su cui costruire l’ipotesi di una nuova ricostruzione dell’omicidio di Garlasco.