Garlasco, Bocellari contro le consulenze della difesa Sempio: "Impronta scarpa assassino non è 40, ma 43-44"

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L’avvocata di Alberto Stasi, Giada Bocellari, ha dichiarato che non utilizzerà, nella richiesta di riapertura del processo per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, la perizia della difesa di Andrea Sempio che sostiene che l’impronta della scarpa, che è tra gli elementi portanti dell’accusa della procura, sia un numero 40, e non un 43 come precedentemente sostenuto.

Le dichiarazioni di Bocellari sull’impronta

Giada Bocellari, avvocata di Alberto Stasi, ha parlato delle nuove perizie sull’impronta di una scarpa trovata nella casa di Chiara Poggi a Garlasco.

L’impronta sarebbe stata lasciata nel giorno dell’omicidio della ragazza e probabilmente apparterrebbe al suo assassino, almeno secondo le tesi della procura.

ANSA

Di recente, una nuova perizia di parte ordinata dalla difesa di Andrea Sempio, indagato per l’omicidio nella nuova inchiesta della procura di Pavia, sostiene che il numero di scarpa di chi l’ha lasciata sia un 40, non un 43 come si pensava in precedenza.

“In merito alle consulenze della difesa Sempio sulle scarpe ci riserviamo di leggere le considerazioni scientifiche contenute nelle loro consulenze con grande rigore e rispetto” ha dichiarato Bocellari.

La difesa di Stasi non utilizzerà la perizia di quella di Sempio

Bocellari ha però rivelato che gli avvocati di Stasi non utilizzeranno la nuova perizia per cercare la riapertura del caso.

“Noi siamo interessati solo alla verità, abbiamo prove scientifiche molto solide” ha spiegato l’avvocata durante la trasmissione Mattino Cinque.

“Per noi l’impronta dell’assassino non è un numero 40. I nostri accertamenti vanno verso un 43 o un 44 e le nostre nuove verifiche vanno in questa direzione” ha spiegato Bocellari.

Come per Sempio, anche la posizione di Stasi sarebbe molto alleggerita se fosse confermato che la scarpa che ha lasciato l’impronta in questione era un numero 40.

Cosa sostiene la difesa di Sempio sull’impronta

Angela Taccia, avvocata di Andrea Sempio, ha spiegato come è stata eseguita la perizia che ha portato alla conclusione che la scarpa fosse più piccola di quanto si pensasse.

“Quello che abbiamo fatto come team difensivo negli ultimi mesi sono accertamenti nuovi, fatti da molti professionisti insieme” ha sottolineato l’avvocata.

La difesa di Sempio sostiene che le perizie di questo tipo debbano essere collegiali, quindi realizzate da più periti.

“Ci vuole la collaborazione di più esperti, e siamo contenti che questi accertamenti hanno riscontrato gli stessi risultati” ha dichiarato Taccia.

La conclusione della difesa è netta: “Per noi e per le consulenze, Andrea Sempio non è sulla scena del crimine“.

Perché l’impronta della scarpa e il suo numero sono così importanti

Nelle varie inchieste sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, l’impronta di una scarpa lasciata nella casa della ragazza è uno dei pochi indizi che gli investigatori hanno sempre ricondotto, in maniera univoca, all’assassino della giovane.

Il numero di scarpa in precedenza assegnato alla calzatura che aveva lasciato l’impronta era compatibile, anche se non perfettamente, con quello che portavano sia Albarto Stasi, condannato per l’omicidio, sia Andrea Sempio, attualmente indagato.

Il numero 40 non è invece compatibile con nessuno dei due, in quanto troppo piccolo.