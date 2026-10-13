Garlasco, Bocellari sul discorso di Alberto Stasi prima della condanna: "Non l'aveva fatto vedere a nessuno"

“Fu una sua decisione”, “non sapevo neanche che cosa avrebbe detto”. Così Giada Bocellari, storica avvocata di Alberto Stasi, torna su quanto detto dall’uomo in aula prima della condanna per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Secondo Bocellari era inutile che parlasse, perché, racconta, in quei mesi c’era una clima da condanna assicurata: “Lui invece volle a tutti i costi parlare, preparò il discorso e non lo fece vedere a nessuno”.

Nella puntata del 12 ottobre di Quarta Repubblica su Rete 4 si è parlato anche del caso del delitto di Garlasco, delle nuove indagini a carico di Andrea Sempio e della prima inchiesta che portò alla condanna di Alberto Stasi.

Nel corso del programma condotto da Nicola Porro sono state fatte sentire alcune parti del discorso che Stasi pronunciò in aula prima della condanna.

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A parlare di quell’intervento, da rivalutare alla luce della nuova inchiesta, la storica avvocata di Stasi, Giada Bocellari, che ricorda come fu lo stesso Stasi a decidere di voler prendere la parola in aula.

Una decisione presa contro il suo parere: “Io personalmente non ero d’accordo, non sapevo neanche che cosa avrebbe detto”, dice Bocellari.

Perché, spiega la legale, in quei mesi “la percezione era molto netta di quello che sarebbe accaduto”, “l’aria che si respirava a mio avviso era molto chiara”.

“Per cui io sin dall’inizio avevo detto a Stasi che sarebbe stato condannato. Quindi reputavo assolutamente inutile che lui facesse quelle spontanee dichiarazioni”.

“Anzi – aggiunge – credevo che in ogni caso si sarebbe potuto trovare in quelle parole comunque motivo di critica, come di fatto poi è sempre stato”.

Alberto Stasi decise comunque di voler parlare in aula: “Lui invece volle a tutti i costi parlare, preparò il discorso, non lo fece vedere a nessuno e l’abbiamo sentito tutti in aula insomma”.

Porro ha quindi fatto ascoltare parte dell’intervento di Alberto Stasi prima della condanna.

“Per me immaginate che sia difficile fare delle dichiarazioni, non le ho mai fatte in primo grado, non le ho fatte nel secondo grado di appello che è passato, però adesso sono comunque passati più di sette anni e in quest’aula secondo me si dimentica sempre prima di tutto che Chiara non era una sconosciuta per me, non si è mai detto nulla di questo, di Chiara, si dimentica sempre tutto, ci si concentra sui dettagli”.

“Sono dichiarazioni che non attengono al processo, attengono alla mia persona insomma e in questi sette anni e mezzo, otto quasi, ne ho viste di tutti i colori, lo devo dire purtroppo. L’ultima che mi viene in mente è quella dello scambio dei pedali, può essere una banalità ma io ho passato questa estate additato di essere quello che ha scambiato i pedali e a ottobre il Procuratore Generale giustamente porta una consulenza tecnica in cui dice che è matematicamente escluso lo scambio dei pedali. Bene, io lo sapevo, non ho mai scambiato pedali in vita mia, ma è giusto che si dica così, che si lasci la persona così, in questo modo?”.