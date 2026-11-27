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Dopo l’omicidio di Chiara Poggi, il pc di Alberto Stasi sarebbe stato spostato dalla caserma dei carabinieri di Garlasco a un altro edificio, privato e ancora non svelato, ma soprattutto avrebbe registrato degli accessi. È quanto emerge da un’indiscrezione lanciata da un corrispondente di Ore 14 Sera giovedì 26 novembre. Quegli accessi, inoltre, non sarebbero mai stati verbalizzati. Un altro mistero si aggiunge alle indagini, ovvero quello sugli spostamenti del dispositivo dell’allora fidanzato della vittima.

I misteriosi spostamenti del pc di Alberto Stasi

Come ricostruito da Salvo Sottile a Ore 14 Sera, il 14 agosto 2007 – un giorno dopo il delitto di Chiara Poggi – Alberto Stasi consegnò spontaneamente il suo pc ai carabinieri di Garlasco. L’inviato Fulvio Benelli, lavorando in sinergia con il perito Roberto Porta, già consulente del giudice Vitelli, ha scoperto che sul computer portatile di Stasi sarebbero state registrate attività insolite.

Soprattutto, una fonte che Sottile e la collega Eleonora Daniele, il giorno dopo a Storie Italiane, considerano attendibile, riferisce che in quel 14 agosto quel pc sarebbe stato trasportato presso un’abitazione privata, probabilmente da uno dei militari.

ANSA

Quindi sul computer furono registrate attività insolite nelle ore successive, specialmente il 15 agosto, che non furono mai verbalizzate. A supportare questo dettaglio è quanto riferito a Ore 11 venerdì 27 novembre, quando il conduttore Milo Infante precisa che la notizia sarebbe venuta fuori alcuni mesi fa quando una persona, in una telefonata ad uno studio legale, ha riferito che “il pc di Stasi è stato portato fuori dalla caserma ed è finito nelle mani di un carabiniere”.

Il computer di Alberto Stasi, ricordiamo, era sotto sequestro in quanto gli inquirenti dovevano acquisire la sua tesi di laurea per verificare l’alibi dell’allora 24enne, che in quel periodo non era ancora indagato.

La telefonata anonima

Sempre secondo l’anonimo interlocutore dello studio legale, il carabiniere sarebbe stato redarguito dalla moglie, che gli avrebbe fatto notare la gravità del gesto, ovvero quello di portare in casa propria un elemento sotto sequestro. Lo avrebbe invitato, quindi, a riportare il pc di Alberto Stasi in caserma.

In questo modo, infatti, con un collegamento a Internet sarebbe stato rilevato l’indirizzo IP dell’abitazione privata del carabiniere, non più quello della caserma di Garlasco. Milo Infante, infine, ha rivelato che la Procura di Pavia avrebbe incaricato la Procura Generale di verificare da chi arrivasse quella telefonata anonima.

Il parere di Francesco Marchetto

Durante un collegamento con Storie Italiane, Francesco Marchetto ha sottolineato come quel pc fosse “sotto sequestro”, e considera “gravissimo” il fatto che un carabiniere potrebbe averlo portato fuori dalla caserma. Altrettanto gravissimo, continua Marchetto, sarebbe stato se il pc fosse stato utilizzato all’interno della caserma senza autorizzazioni né verbalizzazioni.

“Solo l’autorità giudiziaria può disporre l’uso” di un oggetto sotto sequestro, fa presente Marchetto. “Nessuno parli di errore”, ha commentato l’avvocato Antonio De Rensis alle telecamere di Salvo Sottile.