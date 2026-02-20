Garlasco, botta e risposta sullo scontrino tra Panicucci e Cataliotti: "Non ci arrampichiamo sugli specchi"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Nuova polemica tra Federica Panicucci e Liborio Cataliotti, avvocato di Andrea Sempio nel caso Garlasco. La conduttrice di Mattino Cinque e il legale si sono resi protagonisti di un acceso botta e risposta in tv sul celebre scontrino del parcheggio di Vigevano risalente al giorno dell’omicidio di Chiara Poggi, il 13 agosto 2007.

Il botta e risposta tra Panicucci e Cataliotti sullo scontrino

Nella puntata di Mattino Cinque di venerdì 20 febbraio si è tornati a parlare del delitto di Garlasco e degli spostamenti dell’indagato Andrea Sempio nel giorno dell’omicidio di Chiara Poggi, il 13 agosto 2007.

Contestando le ricostruzioni della trasmissione, l’avvocato Cataliotti ha detto: “Mi sembra che ci si arrampichi sugli specchi per avvalorare la tesi secondo cui sarebbe stato impossibile raggiungere il parcheggio in 20 minuti. Si attinge addirittura all’ipotesi del passaggio a livello… Volete a tutti i costi sostenere l’impossibilità di ciò che è tanto possibile da essere avvenuto”.

“Con tutto il rispetto, ho la sensazione che non siamo noi ad arrampicarci sugli specchi, noi abbiamo dato dati oggettivi” ha prontamente replicato la conduttrice Federica Panicucci che poi, in riferimento alla questione del passaggio a livello, ha aggiunto: “Non è un’ipotesi”.

Il “pensiero” di Federica Panicucci in macchina su Sempio e lo scontrino

Poco dopo, Federica Panicucci ha poi dichiarato: “Volevo anche far notare un altro elemento che non c’entra nulla. Ci pensavo stamattina venendo qua in macchina: ‘Pensa, Andrea Sempio ha fornito spontaneamente lo scontrino, l’avvocato Cataliotti ha fornito spontaneamente lo scontrino in Procura…’. Questo scontrino per voi è centrale”.

“Ma quale spontaneamente?!“, ha risposto subito Liborio Cataliotti.

L’avvocato di Andrea Sempio ha poi spiegato: “Gli originali li abbiamo portati spontaneamente per dissipare ogni dubbio, la copia venne portata da Andrea Sempio, lui ci dice sotto giuramento, in riferimento a una domanda che il verbale, che è sintetico, non riporta”.

Ancora Cataliotti: “Nessuno può dire che è stata una sua iniziativa portarlo e, fino a prova contraria, io credo a ciò che lui dice e cioè che, a fronte del fatto che lui ha detto di aver conservato lo scontrino, gli sia stato espressamente chiesto”.

Il commento dell’avvocato De Rensis sullo scontrino di Sempio

Anche l’avvocato Antonio De Rensis, che difende Alberto Stasi nel caso Garlasco, ha parlato dello scontrino nel corso della trasmissione Mediaset.

Le parole di De Rensis: “A oggi lo scontrino l’ha fatto Andrea Sempio e non c’è alcuna risultanza che sia diverso. Con un ‘qualora’ grande come una casa, qualora ci fosse l’inconfutabile prova che Sempio non ha detto la verità, questo scontrino sarebbe eccezionalmente falso in quanto la versione di Sempio è la versione di tre persone”. Il riferimento è alla madre e al padre dell’indagato.

“Sarebbe una circostanza non falsa, ma eccezionalmente falsa”, ha ribadito De Rensis.