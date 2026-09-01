Garlasco, botta e risposta tra Antonio De Rensis e Chiara Ingrosso: l'accusa sulla telefonata e la replica

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Prosegue la polemica a distanza tra Antonio De Rensis e Chiara Ingrosso sul caso Garlasco. Dopo alcune dichiarazioni rilasciate in tv dall’avvocato che assiste Alberto Stasi, la giornalista ha replicato duramente sui social, bollando come “bugia” la ricostruzione di De Rensis su una telefonata tra lui, Alessandro De Giuseppe e la stessa Chiara Ingrosso.

La ricostruzione di De Rensis sulla telefonata con Chiara Ingrosso

Antonio De Rensis, accusato di aver orchestrato un piano per mettere al centro della scena del caso Garlasco qualcuno che non è Andrea Sempio, che sarebbe stata Stefania Cappa, è stato ospite della trasmissione Rai Filorosso nella puntata di lunedì 31 agosto.

Nel corso del programma si è parlato di quanto rivelato dalla giornalista Chiara Ingrosso in merito al contenuto di uno scambio telefonico tra lei e Alessandro De Giuseppe, che sarebbe stato mediato da De Rensis.

L’avvocato ha ricostruito così le circostanze che hanno portato alla telefonata: “Il 23 gennaio ero ospite della signora Panicucci. Alle 9,58 la signora Ingrosso, mentre ero in onda, mi ha mandato un messaggio chiedendo di chiamarla. Era una telefonata programmata, in quanto su richiesta del dottor Sottile, che mi aveva chiesto di dare qualche spunto investigativo alla sua inviata, avevo detto: ‘L’unica cosa che posso fare è metterla in contatto con Alessandro De Giuseppe‘. Come è noto io non do carte e non dico nulla”.

De Rensis ha aggiunto: “Ho pregato De Giuseppe, mio amico fraterno, uomo pulito, di venire fuori dagli studi. Alle 10,53, non in automobile, eravamo fuori dallo studio, ho chiamato la signora Ingrosso e le ho detto ‘Ti passo Alessandro’. È durata 11 minuti“.

La presunta richiesta di Chiara Ingrosso a De Rensis

Antonio De Rensis ha anche dichiarato: “Il 2 dicembre del 2025, alle 14,07, la signora Ingrosso mi ha chiesto se io potevo avere degli spifferi da Moscova in merito a una determinata cosa. Io non parlo con Moscova, ma come mai tu che sei la paladina della giustizia e della trasparenza mi chiedi se posso avere degli spifferi per dirteli?”.

Poi l’avvocato ha detto ancora: “Vengo a quanto detto dalla stimatissima e preparatissima collega che difende Stefania Cappa. La stessa ha detto che questa indagine è stata vanificata e che lei aveva chiesto delle misure cautelari reali. Io dico una cosa pubblicamente: collega, io metto a disposizione del suo studio il mio telefono, mi dica come e quando vuole che glielo porti? Forse lei non è a conoscenza del fatto che io non mando messaggi, io chiamo. Forse leggendo il mio telefono avrà la prova provata che la maxi testimone è una micro testimone”.

L’ulteriore affondo di De Rensis: “Io ho abbastanza energia, abbastanza risorse, abbastanza coraggio per andare avanti con queste persone per dieci anni. Se pensano che qualcosa di tutto questo mi possa intimorire o possa fare in modo che io non lotti per Alberto Stasi vuol dire che non hanno capito nulla di me“.

La replica di Chiara Ingrosso a De Rensis

Su Facebook non si è fatta attendere la replica di Chiara Ingrosso alle parole di Antonio De Rensis, arrivata alla mezzanotte tra lunedì e martedì: “Ho saputo che a Filorosso hanno appena dato una versione assai divertente secondo cui io avrei chiesto a Sottile di organizzare questa telefonata con De Rensis e De Giuseppe. Non hanno idea del vicolo cieco in cui da soli si sono andati a infilare. Trasuda paura questo atteggiamento di menzogna a tal punto irrazionale, non immaginando nemmeno quanto si può essere smentiti dai documenti e dalle parole registrate“.

La giornalista ha poi aggiunto: “È finito il tempo delle bugie. Domani sera vi farò sentire con le vostre orecchie un documento inequivocabile”.

Durante la puntata di FiloRosso, Antonio De Rensis ha anche risposto al presunto esposto di Stefania Cappa.