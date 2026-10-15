Garlasco, Bruno Vespa mostra di nuovo il plastico della villetta dei Poggi a Porta a Porta

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Bruno Vespa, nel corso dell’ultima puntata della sua trasmissione Porta a Porta, ha mostrato di nuovo il plastico della villetta della famiglia Poggi, teatro del delitto di Garlasco avvenuto il 13 agosto del 2007. Il conduttore aveva già mostrato il plastico nel maggio del 2025.

Il ritorno del plastico della villetta dei Poggi a Porta a Porta

Durante la puntata di mercoledì 14 ottobre di Porta a Porta, trasmissione Rai condotta da Bruno Vespa e giunta alla sua trentunesima edizione, è rispuntato il plastico della villetta dei Poggi.

In quella villetta, il 13 agosto del 2007, venne uccisa Chiara Poggi.

Plastico della villetta Poggi a Porta a Porta: il precedente nel 2025

In tempi più o meno recenti, Bruno Vespa aveva già mostrato il plastico della villetta della famiglia Poggi a Porta a Porta nel maggio del 2025.

In quell’occasione, il conduttore televisivo aveva definito il caso del delitto di Garlasco una “storia terribilmente complicata“, nella quale “rimettere assieme i pezzi del puzzle non sarà facile”.

Lo scontro tra Garofano e Linarello a Porta a Porta

In studio, durante la puntata di mercoledì 14 ottobre, era presente anche l’ex generale Luciano Garofano, nel 2007 comandante dei Ris di Parma.

Commentando il caso del dna sui pedali della bici di Alberto Stasi, Garofano ha avuto uno scontro con il genetista Pasquale Linarello, consulente di parte dello stesso Stasi. La discussione ha riguardato i profili negativi che non sono stati trovati nel vecchio fascicolo del 2007 sul delitto di Garlasco, ma che il Ris nel novembre 2025 ha consegnato alla Procura.

Pasquale Linarello, in collegamento, ha dichiarato: “Mi sorprende che un’analisi così contrastante, il 19 positiva e il 20 negativa, non abbia ricevuto la debita attenzione per approfondire il perché di quell’esito negativo”. Poi ha aggiunto: “Chi ci dice che l’analisi buona è quella del 19 e non quella del 20?”.

Anche la criminologa e psicologa Flaminia Bolzan, ospite in studio, ha domandato: “Come mai non è stato comunicato l’esito del test?”.

Garofano ha replicato che il test “non aveva nessun valore“.

“Chi lo ha deciso?” ha risposto prontamente Linarello.

Garofano, a quel punto, ha detto: “Non alzi la voce”.

Linarello ha dichiarato ancora: “Quel fascicolo recuperato dai carabinieri di Moscova a Parma, il fascicolo cartaceo, è ricco di elementi. Non è finita ancora. Recuperiamo tantissime informazioni, portiamo l’evidenza e poi sarà la Procura ad accertare. Forse qualcuno non ha notato determinate cose, mi fa piacere che le sia tornata la memoria. Non ha però il fascicolo sottomano, quindi la invito alla prudenza”.

Garofano ha definito “minacce” le parole di Linarello.