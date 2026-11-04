Garlasco, Bruzzone contro la nota di Bocellari e De Rensis: "Cataliotti non ha bisogno del vostro benestare"

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In una nota pubblicata sui social, Roberta Bruzzone replica duramente al comunicato stampa diffuso da Giada Bocellari e Antonio De Rensis, che rappresentano la difesa di Alberto Stasi. I due legali, sostanzialmente, chiedono alla difesa di Andrea Sempio – al centro della nuova indagine sul delitto di Garlasco – di impegnarsi affinché non vengano cercati “percorsi alternativi” che intacchino “la persona di Alberto Stasi”. La criminologa tuona: “Cataliotti non ha bisogno del vostro benestare“.

Roberta Bruzzone attacca Bocellari e De Rensis

Come noto, martedì 3 novembre 2026 la difesa di Alberto Stasi, rappresentata dai legali Giada Bocellari e Antonio De Rensis, ha diffuso un comunicato stampa per chiedere ai difensori di Andrea Sempio di evitare “percorsi alternativi” che possano indirizzarsi contro la persona del loro assistito.

Roberta Bruzzone non ha mai fatto mistero della sua posizione sull’omicidio di Chiara Poggi: la criminologa è convinta che il colpevole sia proprio Stasi, condannato in via definitiva nel 2015, oggi in affidamento ai servizi sociali.

Bruzzone scrive che “questo comunicato merita il podio” e chiede a Bocellari e De Rensis: “Il diritto di difesa è irrinunciabile finché non disturba il vostro assistito?”. Quindi ricorda che la difesa di Sempio, qualora volesse riferirsi alla colpevolezza di Stasi, porterà “le proprie argomentazioni davanti ai giudici”, aggiungendo che il pool difensivo dell’indagato “non deve ottenere il nulla osta di Bocellari e De Rensis”.

Poi afferma: “Cataliotti non ha bisogno del vostro benestare. E un argomento sgradito non diventa, per questo, illegittimo“. Bruzzone, poi, aggiunge un tocco di amara ironia: “Invocare il diritto di difesa e voler dettare quella degli altri: un capolavoro assoluto“.

Il commento di Selvaggia Lucarelli

Al commento di Roberta Bruzzone si aggiunge, sempre sui social, quello di Selvaggia Lucarelli. L’opinionista ha affidato alle storie Instagram il suo pensiero, riprendendo la foto della nota stampa criticata dalla criminologa.

“L’arroganza della difesa di Stasi tocca vette sempre più alte”, scrive. Lucarelli ha più volte manifestato la sua posizione nei confronti del condannato. A giugno, quando era divenuta di dominio pubblico la notizia sull’affidamento in prova presso i servizi sociali, l’autrice de Il vaso di Pandoro aveva scritto: “Credo che il famoso percorso rieducativo del carcere sia stato un totale fallimento” e ha concluso: “Il carcere non solo non ha rieducato, ma lo ha reso persino una persona peggiore”.

Gli ultimi aggiornamenti sul delitto di Garlasco

Come noto, il 3 novembre la Procura di Pavia ha depositato la richiesta di rinvio a giudizio a carico di Andrea Sempio. Il Tribunale di Pavia ha nominato il gup che dovrà fissare l’udienza preliminare, ovvero Luigi Riganti. Secondo la legge, il gup avrebbe cinque giorni di tempo per fissare l’udienza, ma data la mole di documenti da esaminare e la complessità del caso questo termine potrebbe essere esteso.

Non si esclude, ad esempio, che la data slitti addirittura alle prime settimane del 2027. Nel frattempo, la difesa di Stasi dovrebbe depositare l’istanza di revisione del processo presso il Tribunale di Brescia entro la metà di novembre.