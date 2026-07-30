Garlasco, Bruzzone è sicura che Stasi non otterrà la revisione e che Sempio non si possa collocare sulla scena

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

La criminologa Roberta Bruzzone è tornata a parlare del caso Garlasco, tirando in ballo Sempio e Stasi. Secondo Bruzzone, Alberto Stasi non otterrà la revisione del processo, perché non ci sono elementi utili. Allo stesso modo, la criminologa giudica deboli gli elementi raccolti a carico di Andrea Sempio nella nuova indagine, e per questo crede che non si arriverà a un processo a suo carico.

Garlasco, le parole di Bruzzone su Stasi e Sempio

Ospite di Tg Nera, Roberta Bruzzone ha fatto il punto sulla possibilità di una revisione del processo che ha portato alla condanna di Alberto Stasi. La criminologa ritiene che la Procura di Milano non abbia elementi a sufficienza per procedere con la richiesta di revisione.

Bruzzone ha ricordato che l’elemento base della condanna di Stasi è la sua assenza dalla scena del delitto come “scopritore” e nella nuova indagine non sono emerse prove che possano collocarlo in quella veste nella villetta di Garlasco.

ANSA

Perché Bruzzone ritiene improbabile la revisione per Stasi

“Il Ris di Cagliari ha svolto un lavoro certosino – ha sottolineato Bruzzone – ma per esempio il percorso ricostruito dallo stesso Alberto Stasi coincide perfettamente con l’impronta a pallini, ritenuta quella dell’assassino. O è stato particolarmente sfortunato, o quel giorno volava”.

Principalmente per questa ragione Roberta Bruzzone non ritiene che la Procura di Milano possa procedere con una richiesta di revisione del processo. Passando poi ad Andrea Sempio, Bruzzone ritiene che difficilmente, con gli elementi emersi dalla nuova indagine, si possa andare a processo.

“La lettura della Procura di Pavia è fragile”, ha specificato Roberta Bruzzone.

Bruzzone: non ci sono elementi per collocare Sempio sulla scena

Secondo l’analisi della criminologa, Sempio “ha una personalità disfunzionale e se venisse nel mio studio gli consiglierei una terapia a lunghissimo termine”.

Tuttavia, ha proseguito Bruzzone, “da qui a valutare le sue fantasie e i suoi soliloqui come elemento per collocarlo sulla scena del delitto è un’altra storia”. Anche perché, ricorda Bruzzone, “l’impronta e le unghie repertate sono elementi che non possono reggere a un processo”.

Riguardo di soliloqui, Bruzzone ritiene che siano legati alle difficoltà relazionali di Sempio, che non potendo parlare con altri parla con sé stesso. “Non ci sono elementi confessori e mi auguro vivamente che questo processo su Garlasco non venga celebrato e tutto si risolva nell’udienza preliminare”, ha concluso Roberta Bruzzone.