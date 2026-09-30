Garlasco, Bruzzone minimizza il caso del dna sui pedali: "Ennesima tempesta in un bicchiere d'acqua semivuoto"

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La posizione di Roberta Bruzzone sul delitto di Garlasco è ben nota: la criminologa sostiene che l’assassino di Chiara Poggi sia Alberto Stasi. In una nota pubblicata sui social, infine, è intervenuta nel dibattito sulle analisi del Dna sui pedali della bicicletta Umberto Dei, una verità che secondo la difesa di Stasi dimostrerebbe un clamoroso errore giudiziario. La criminologa, tuttavia, parla “tempesta in un bicchiere d’acqua semivuoto” e riprende la replica del consulente dei Poggi, Marzio Capra, e attacca i “titoli suggestivi“.

Il commento di Roberta Bruzzone

Il 29 settembre Roberta Bruzzone si è espressa sul dibattito scoppiato sugli esami del Dna condotti nel 2007 sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi. Come noto, i pm di Pavia hanno riferito che sin dalla prima inchiesta, negli atti non sono state incluse due contro-analisi in cui l’esame del Dna su quei pedali dava esito negativo.

Per la difesa di Stasi, rappresentata da Giada Bocellari e Antonio De Rensis, si tratterebbe della prova di un errore giudiziario. Per la criminologa, invece, è qualcosa di diverso.

ANSA

Bruzzone, infatti, riprende quanto riferito da Marzio Capra, genetista e consulente della famiglia Poggi sin dal 2007. “Quelle analisi negative riguardano un campione che aveva inizialmente dato problemi”, scrive la criminologa citando l’esperto.

Quindi “nessun segreto emerso diciannove anni dopo”, continua Bruzzone, che specifica che si è trattato di “una data di modifica presentata come data dell’analisi”, dunque non ci sarebbe alcuna svolta che “dura meno di un gatto in tangenziale“.

L’attacco ai “titoli suggestivi”

Roberta Bruzzone si scaglia dunque contro la stampa, convenendo che “le consulenze vanno lette integralmente e confrontate”. Per questo motivo considera “insopportabile trasformare dati tecnici complessi in titoli suggestivi”.

“La scienza forense non funziona scegliendo la riga che fa più rumore e nascondendo al pubblico quelle prima e dopo”, conclude la criminologa. In questo modo il delitto di Garlasco è nuovamente uno spazio di dibattito.

La versione di Marzio Capra sul dna sui pedali

Come anticipato, le omissioni segnalate dai pm di Pavia hanno scatenato la reazione della difesa di Stasi, ora convinta che quelle due contro-analisi avrebbero garantito un esito certamente diverso al processo contro il loro assistito. Di diverso parere è, invece, Marzio Capra.

Sulla vicenda del Dna di Chiara Poggi trovato sui pedali della bici di Alberto Stasi, Capra precisa che non c’è mai stata alcuna omissione nei risultati. Le controanalisi esaminate dal Ris nel 2007 erano ben note a tutte le parti e regolarmente inserite nella relazione ufficiale stilata dagli esperti dell’Arma.

I presunti esiti negativi del 20 settembre 2007 non sarebbero altro che il tentativo fallito di analisi svolto il precedente 10 settembre su un campione inibito. Il tracciato genetico pulito e completo della vittima è stato ottenuto il 19 settembre dopo ripetuti ed accurati passaggi di laboratorio.