Garlasco, Bruzzone parla della "camminata" di Stasi come prova e difende Sempio: "Non credo andrà a processo"

Roberta Bruzzone è tornata a parlare del delitto di Garlasco, elencando non solo gli elementi granitici contro Alberto Stasi, ma anche assolvendo Andrea Sempio, sostenendo che fatica a pensare che andrà a processo, dato che “la parte dell’inchiesta dal punto di vista scientifico è già morta”. La criminologa e psicologa forense ha anche dichiarato che, a livello mediatico, dietro la narrazione dell’omicidio di Chiara Poggi ci sia dietro “una regia molto precisa, credo anche di averla individuata”.

La “regia” occulta

Roberta Bruzzone, ospite del podcast Burnout di Selvaggia Lucarelli, ha dichiarato di ritenere che “dietro tutta questa movimentazione mediatica a tratti veramente inquietante” sul caso Garlasco “ci sia una regia molto precisa“.

La criminologa ha sottolineato di essere diventata un “bersaglio” insieme ad altre persone, tra cui la stessa Lucarelli così come “la famiglia Poggi e la famiglia Cappa“: tutti soggetti descritti ormai come “nemici della verità”.

Ma chi farebbe parte di questa regia occulta? Bruzzone ha detto di averla “individuata, ci sono dei soggetti che agiscono in maniera deliberata, che alimentano un certo tipo di azioni, suggestioni ampiamente mitomaniche in larga parte, che hanno interesse a rilanciare notizie che poi puntualmente si smentiscono nell’arco forse neanche delle 24 ore, con l’obiettivo di continuare a nutrire, proprio dal punto di vista dopaminergico creando una dipendenza, coloro che seguono il caso. Molte persone che sono del tutto legittimamente interessate a seguire la vicenda, perché sicuramente l’elemento su cui hanno basato questa approccio manipolatorio è potentissimo, ossia la possibilità che un ragazzo innocente sia stato ingiustamente condannato“.

E ancora: “È chiaro che una dimensione di questa portata coinvolge tutti, perché in qualche modo tutti noi potremmo essere coinvolti, o qualcuno a cui vogliamo bene potrebbe essere coinvolto in una vicenda di questo tipo. Quindi, questo crea un potere di identificazione collettiva spaventoso”.

Secondo Bruzzone, ci sarebbe poi “una larga fetta del mondo No Vax” che si sarebbe “reinventata in questo nuovo complotto su cui chiaramente riversare tutto il peggio di sé. Il tutto alimentato artatamente da una serie di soggetti che hanno dei nomi e dei cognomi, a mio modo di vedere, che sono poi la genesi delle notizie farlocche, che spingono ossessivamente a reiterarle, a riprodurle perché l’obiettivo non è più cercare la verità, ma alimentare una narrazione alternativa che generi un dubbio indissolubile“.

Nemmeno la prova scientifica riuscirebbe a resistere. Si dubita di “qualunque cosa, anche quella più concreta e obiettiva, come il fatto che il DNA attribuibile a Sempio in realtà non lo sia” visto che l’incidente probatorio ha confermato che “non è possibile stabilire a chi appartenga”. Di fatto, “il dato scientifico non potrà mai corroborare questa narrazione, ma ormai non conta più il dato scientifico. Anzi, coloro che sono i portatori del dato concreto obiettivo sono diventati nemici della verità”.

Gli elementi “granitici” contro Stasi

Bruzzone ha poi spiegato quali siano gli elementi “granitici” relativi alla colpevolezza di Alberto Stasi: “La camminata e l’assenza di sue tracce al momento in cui dichiara di aver trovato il corpo. Non c’è nessuna traccia del suo passaggio sulla scena all’epoca del ritrovamento. In più ci sono dei passaggi tecnici nelle dichiarazioni di Stasi che sono totalmente inconciliabili rispetto alle tracce ritrovate. Totalmente. Ma non parlo solo della orme, ma anche di azioni che dice di aver compiuto in un lasso temporale, ma è impossibile che sia quello il lasso temporale”.

La psicologa forense ha sottolineato che “lui non è mai più rientrato lì, il suo passaggio avrebbe rotto le tracce perché quando il sangue si solidifica, perché si asciuga, non è che è cemento… se passa un soggetto intorno agli 80 kg, la traccia la rompi. E questo tipo di valutazione è stata fatta. In più, non c’è il sangue sui tappetini, cosa che nella nella simulazione che è stata rifatta con le medesime condizioni, con lo stesso tipo di di piastrelle di casa Poggi, anche con le tracce a più riprese temporali, quindi asciutte, parzialmente asciutte, umide, totalmente asciutte… in tante situazioni di simulazione c’è sempre stata la presenza di sangue sui tappetini. Perché lui dice di essere risalito in macchina e poi di essere andato dai carabinieri. Quello che dice di aver fatto al momento del ritrovamento è proprio qualcosa che non ha nessun tipo di riscontro”.

Il corpo di Chiara Poggi ritrovato sulle scale si sposerebbe poi col profilo di Stasi: “Il fatto di allontanare il corpo da sé, di disporlo nella scala, dal punto di vista psicologico e criminologico mi dà un’informazione: quella situazione lo disturbava profondamente. Si chiama undoing, cioè io allontano da me quello che ho fatto, la portata di quello che ho fatto, per ridurre l’impatto psicologico e quindi anche il tentativo di elaborare la situazione (…). Questo accade normalmente quando c’è un omicidio commesso ai danni di qualcuno verso cui c’è una relazione ambivalente, cioè da una parte c’è una condizione affettiva, dall’altra c’è una condizione di grave rabbia. È un omicidio profondamente rabbioso. Anche questo depone per una dimensione di relazione anche abbastanza profonda, per inc******* così con qualcuno ci deve essere una relazione che ha sedimentato quel tipo, di condizione che può anche esplodere in maniera apparentemente improvvisa, ma in realtà poteva già covare da tempo. Quell’aspetto lì mi dice che quella situazione lo disturbava perché non è un occultamento, il corpo è lì. Quindi, evidentemente, quell’azione, che peraltro gli porta via tempo sulla scena, è qualcosa che evidentemente risponde a un suo bisogno interno di abbassare l’impatto psicologico. Questo si concilia con quello che accade a casa, lo sappiamo dalla perizia informatica: lui arriva a casa e la prima cosa che fa è fruire di materiale pornografico per un lasso temporale abbastanza significativo”.

Secondo Bruzzone, “quella fruizione potrebbe essere riconducibile a una dipendenza da pornografia, circostanza che è ben compatibile, soprattutto per l’epoca, con la quantità di contenuti pornografici definiti, non da me, da colleghi che l’hanno esaminato e dalla sentenza anche estremi e raccapriccianti. Non vuol dire che era eccitato dall’omicidio. Nella fruizione compulsiva, se questa è l’ipotesi, il fruire di di pornografia estrema non è perché mi eccita soltanto, ma perché mi aiuta a dissipare tensione psicologica. È una sorta di automedicamento, se vogliamo. Lui non ha mai detto di aver visto questo materiale. Lui dice solo di aver lavorato alla tesi“.

Per quel che riguarda l’Estathé, “finalmente questa spazzatura viene esaminata e, sorpresa delle sorprese, perché ero abbastanza scettica anch’io sulla qualità della possibilità di trovare tracce identificabili perché erano passati comunque 18 anni, che succede? Fatalità, DNA birichino, c’è. E di chi è? Di Chiara Poggi e di Alberto Stasi, sull’Estathé. Estathé di cui lui non parla mai“.

Gli elementi concreti contro Sempio

Bruzzone, di contro, ha spiegato che ad oggi non ci sarebbero invece elementi concreti contro Andrea Sempio: “Credo viva in maniera terrificante, credo che nessuno di noi possa desiderare di essere al suo posto: è una vita sospesa, è un futuro incerto”.

Riguardo a un coinvolgimento, si è detta certa che non ci sia: “Il principale problema della Procura è riuscire a collocarlo sulla scena. Loro contavano molto sul DNA subungueale o ungueale, e non c’è modo di affidarsi a quel dato. La BPA collocherà un solo soggetto sulla scena e non c’è modo di collocare Sempio. La famosa impronta 33 a mio modo di vedere non è comparabile. Qualora dovesse essere fatta una valutazione terza, quell’impronta uscirà a pezzi: non ci sono abbastanza minuzie, sangue lì non ce n’è. Contestualizzabile all’omicidio non lo è. Devi avere degli elementi incontrovertibili, visto che hai già una sentenza passata in giudicato, per collocare un soggetto sulla scena in maniera talmente affidabile da andare a un processo”.

Per quel che riguarda l’ipotetio rapporto con la vittima, “anche nei famosi diari e nei famosi soliloqui non c’è traccia di Chiara Poggi. Vogliamo dire che lui probabilmente ha un po’ di problematiche col mondo femminile? Ci sta. Ma se dovessimo arrestare tutti quelli che hanno questo tipo di problematiche, dovremmo costruire un sacco di carceri, ma tante”.

Bruzzone ha poi aggiunto che “francamente faccio fatica anche a pensare a una richiesta di rinvio a giudizio. La maggior parte dell’inchiesta dal punto di vista scientifico è già morta. È nata morta, perché il dato scientifico ti ha detto che sue tracce, affidabili, non ce ne sono. Anzi, l’unica traccia affidabile irrobustisce la condanna di Stasi (quella sull’Estathé, ndr). Su cosa vai a puntare? Sul profilo personologico di Sempio? Veramente vogliamo andare in Corte d’Assise con questa roba qua?”.

La difesa di Marco Poggi

Bruzzone ha anche posto l’accento su Marco Poggi, fratello di Chiara, “massacrato a livello mediatico in una maniera veramente miserabile, un ragazzo che ha perso la sorella, che viene dileggiato, offeso, calunniato da gente a cui io non affiderei neanche il compito di portarmi la spazzatura fuori di casa, perché probabilmente non riuscirebbe ad assolverlo. E si permettono di fare parodie, insultarlo, fare illazioni abominevoli, spregevoli, addirittura quasi ventilando una dimensione di interessi torbidi legati alla sorella. Se questo fosse un Paese civile, ‘sta gente dovrebbe essere tutta tutta già sotto processo nel nell’arco di 5 minuti da quando scrive ‘sta roba. Il problema grosso è chi alimenta questo tipo di narrazione, perché c’è gente che in circostanze pubbliche e documentate ha fatto azioni gravissime, sostenendo addirittura che le foto del Trentino fossero false. E ti posso dare la notizia che la famiglia Poggi chiaramente ha proceduto penalmente nei confronti di questi soggetti, perché non puoi pensare di dire una roba del genere marcatamente farneticante e non pagarne le conseguenze perché quelle foto non hanno nulla di alterato, tantomeno, possono essere considerate tali (…) È un’accusa spaventosa, che probabilmente le persone che l’alimentano forse non hanno neanche gli strumenti mentali per comprendere la mostruosità. Probabilmente, voglio dargli questo alibi, perché se non hanno questo alibi allora c’è veramente qualcosa di cui preoccuparci profondamente”