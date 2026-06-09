Garlasco, Bruzzone punge De Rensis dopo il video dell'interrogatorio a Stasi: "Non era stato torchiato?"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Roberta Bruzzone ha lanciato una frecciatina all’avvocato Antonio De Rensis che assiste Alberto Stasi nel caso del delitto di Garlasco. Commentando le immagini dell’interrogatorio del 20 maggio 2025 a cui è stato sottoposto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni per l’omicidio di Chiara Poggi, Bruzzone ha ironizzato: “Ma non era stato torchiato?”.

La frecciata di Roberta Bruzzone a De Rensis

Roberta Bruzzone ha pubblicato un post su Facebook in merito agli spezzoni dell’interrogatorio di Alberto Stasi del 20 maggio 2025 davanti al procuratore capo di Pavia Fabio Napoleone, mostrati in televisione da Quarta Repubblica.

Ironicamente, la nota criminologa ha scritto: “Ma De Rensis non aveva detto che Stasi era stato ‘torchiato’ dal Dr. Napoleone? Forse ricordo male”.

ANSA

Roberta Bruzzone e la domanda sull’Estathè mancante

Nel suo post, Roberta Bruzzone ha criticato anche le domande poste nell’interrogatorio ad Alberto Stasi.

Le sue parole: “Resta sempre la solita domanda che nessuno gli ha fatto: quando ha bevuto l’Estathè? Qualcuno di buona volontà potrebbe porre questa domanda?”.

Le parole dell’avvocato della famiglia Poggi sull’Estathè

Risalgono a un mese fa, all’inizio del mese di maggio, le dichiarazioni dell’avvocato Gian Luigi Tizzoni, legale dei genitori di Chiara Poggi, in riferimento proprio all’Estathè citato da Roberta Bruzzone.

Tizzoni, commentando le recenti accuse nei confronti di Andrea Sempio, aveva detto in alcune dichiarazioni riportate da ANSA che processi di questo tipo “si risolvono con prove scientifiche e oggettive e qui non è emerso niente di certo nei confronti di Sempio, mentre è emerso qualcosa ancora nei confronti di Stasi, ossia il Dna sulla cannuccia dell’Estathé della colazione“.

A luglio dello scorso anno, lo stesso Tinozzi aveva dichiarato: “Se il dato è che Stasi aveva bevuto quell’Estathè, andava detto innanzitutto ai periti, non siamo qua a farci prendere in giro”.

Ancora Tinozzi: “Trarremo le nostre conclusioni e faremo anche delle verifiche su questo dato, che dimostra ancora di più come Stasi quella mattina abbia fatto colazione con Chiara“.

Per i legali della famiglia Poggi, Alberto Stasi, attraverso la sua difesa, avrebbe dovuto far sapere che aveva bevuto quel tè, un dato non presente nelle carte dei processi ed emerso nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco.

A stretto giro era arrivata la risposta dell’avvocata Giada Bocellari, difensore di Alberto Stasi, che, come riportato da ANSA, aveva controbattuto sostenendo che quel particolare non è significativo, dal momento che il suo assistito frequentava la casa, ci era stato la sera prima e che non è detto che la spazzatura in cui è stata rinvenuta la cannuccia fosse tutta della colazione del 13 agosto 2007, giorno del delitto di Garlasco.