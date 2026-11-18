Sul suo canale YouTube, Roberta Bruzzone è tornata a parlare del delitto di Garlasco, soffermandosi sulla consulenza personologica di Andrea Sempio “commissionata dalla difesa di Alberto Stasi” e finita nel fascicolo dell’inchiesta sul nuovo indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. La criminologa e psicologa forense non ha lesinato le critiche verso l’avvocata Giada Bocellari e verso il documento stesso, sottolineandone – a suo dire – i “limiti insuperabili”.

Roberta Bruzzone contro la difesa Stasi

Il video, caricato su YouTube martedì 17 novembre, comincia con un commento di Bruzzone sulla difesa Stasi: “Per un anno e mezzo, e non solo, la difesa di Alberto Stasi ci ha fatto capire in tutti i modi, anche in maniera piuttosto incisiva, quanto la disturbasse l’idea che qualcuno entrasse nel merito del profilo personologico del loro assistito e che si parlasse del materiale a contenuto sessuale rivenuto nel suo computer. Una collezione ricca, variegata e anche accuratamente catalogata, ampiamente documentata negli atti”.

E ancora: “A ogni occasione la difesa di Strasi si stracciava le vesti ‘perché Alberto non si tocca e nessuno si deve permettere di valutarlo’, In realtà qualcuno l’ha fatto perché le mie valutazioni poggiavano su quelle degli psicologi che, nel corso della detenzione durante l’esecuzione della pena, lo avevano esaminato (…). E delle criticità c’erano. A me questa critica è stata rivolta più volte, poi rilanciata da uno sciame di odiatori seriali che sostiene la difesa di Stasi a prescindere. La formulò in primis proprio l’avvocata Bocellari, in una delle mie ultimissime presenze da Milo Infante: secondo lei io non potevo fare valutazioni perché non avevo esaminato direttamente Alberto Stasi (…). Vero: non l’avevo esaminato direttamente, certamente le mie valutazioni si fondavano sulle relazioni degli psicologi che invece lo avevano esaminato e, per anni, riportate nell’ordinanza del Tribunale di sorveglianza. Relazioni che mettevano bene in evidenza come Stasi non si fosse mai mostrato particolarmente collaborativo nell’esplorazione di alcune aree della sua personalità e della sua intimità, compreso il suo interesse abnorme per la sessualità o per certi contenuti sessuali“.

Bruzzone prosegue il suo ragionamento: “Oggi che cosa scopriamo? Che quella regola aurea della serie Alberto non si tocca‘ evidentemente valeva solo per gli altri. Non più tardi di una decina di giorni fa, più o meno, la stessa difesa di Stasi ha chiesto pubblicamente a quella di Sempio di ‘lasciare stare Stasi‘, invocando quello che oggi possiamo considerare una assai improbabile fairplay e sostenendo di non aver mai alimentato informazioni su Andrea Sempio. Ora sappiamo che questo non è vero: peccato che la nuova inchiesta nasca proprio dalle loro iniziative. Credo che non ci possano essere dubbi. Sto ancora aspettando di sapere chi ha scritto quel famoso dossier anonimo, cioè non intestato, non firmato, trovato in un fascicolo all’interno del quale vi erano diversi documenti, tra cui alcuni documenti legati alla difesa di Stasi. Però quel dossier corposissimo, che ovviamente punta su Andrea Sempio e su Stefania Cappa, non sappiamo chi l’abbia firmato. Curiosamente, però, ci sono una serie di riferimenti a consulenze della difesa Stasi che all’epoca dei fatti non risulterebbero ancora depositate. Insomma: o siamo davanti a un dono di preveggenza davvero singolare oppure qualcuno forse un giorno ce lo dovrà spiegare”.

La criminologa continua nell’attacco alla difesa di Stasi che “non si è fermata lì: hanno commissionato una consulenza tecnica che su Andrea Sempio si spinge ben oltre ciò che loro hanno sempre preteso che nessuno facesse su Alberto Stasi. Un profilo personologico costruito senza mai vedere la persona. Quindi mi domando: ma, avvocato Bocellari (…), com’è che io non potevo fare il profilo personologico di Stasi che non l’avevo mai esaminato e voi sì? Sulla base di una serie di elementi che vedremo? Soliloqui, affermazioni e Voice Stress Analyzer, che è una roba a dir poco a dir poco esilarante… E chi è che avrebbe fatto questo profilo personologico? Non c’è manco mezzo psicologo per sbaglio in quella relazione. Un profilo personologico costruito senza mai vedere la persona, la rilevazione della menzogna con il Voice Stress Analyzer che è chiaramente uno strumento che dal punto di vista scientifico ha già dimostrato limiti insuperabili e non viene assolutamente considerato affidabile, e le battute di un corso motivazionale, la trama di un film: tutti elementi trasformati in un profilo personologico, persino i dialoghi più intimi di Chiara trascritti per sostenere un’analogia che rispetto a Sempio non sta né in cielo né in terra”.

Cosa c’è scritto nella consulenza personologica su Sempio

Bruzzone passa poi alla lettura della consulenza personologica su Sempio, di cui è entrata in possesso: “Visto che questa consulenza esiste e io ce l’ho integrale facciamo una vera e propria autopsia di questa consulenza. Ci sono degli aspetti effettivamente che meritano di essere raccontati, anche perché questa consulenza è nel fascicolo a carico di Sempio ma se n’è parlato molto poco, anzi zero. La difesa di Stasi non ne ha mai parlato. Lo scopriamo perché chiaramente secondo il 415 bis questa roba viene veicolata e quindi comincia a girare, e purtroppo per loro arriva nelle mie mani”.

“Sono 33 pagine – prosegue – le ho lette tutte, note comprese, devo dire che le note sono quelle che mi hanno riservato le sorprese più interessanti. (…) L’incarico è del 10 giugno 2026 ed è molto chiaro: ascoltare, filtrare dai rumori, trascrivere alcune intercettazioni del 2017 sull’auto di Sempio, l’audio di tre video privati e altri reperti del 2025. È un lavoro sostanzialmente di audio forense, pulire il segnale, capire che cosa si dice e trascriverlo. Poi si apre l’indice di questa relazione e si scopre che a un certo punto qualcuno ha cambiato mestiere“.

Bruzzone elenca i capitoli della relazione: “Compaiono un capitolo intitolato Profilo personologico di Andrea Sempio, uno sulle Potenzialità del Voice Stress Analyzer per rilevare la menzogna, uno sulla Energia maschile di un corso motivazionale, uno sulle Introspezioni dell’indagato in auto. Quindi loro partono per ripulire un audio e arrivano a fare delle diagnosi senza passare dal via. E chi firma questa relazione? Uno dei due sottoscrittori è un esperto di profili trascrittivo forensi e criminalistici, quindi psicologo manco per sbaglio, psichiatra menchemeno. L’altro è un esperto di cyber-intelligence e quindi nessuno dei due viene indicato con l’iscrizione all’albo degli Psicologi. La valutazione della personalità è un’attività che la legge 56 del 1989 attribuisce agli psicologi non per spirito di corporazione, ma perché per valutare una personalità servono colloqui, anamnesi, test validati, formazione clinica chiaramente adeguata e dimostrata in base a quelli che sono i criteri di una legge dello Stato. E questi signori queste competenze non ce l’hanno. Quantomeno non essendo psicologi, non essendo iscritti all’albo, non essendo stati abilitati a questa professione, per quello che mi riguarda, queste valutazioni, e voglio usare un termine chiaramente soft, valgono molto meno del tempo che mi hanno portato via per leggerle. Poi c’è il codice di procedura penale: l’articolo 220 comma 2 vieta le perizie sul carattere della personalità dell’imputato indipendenti da cause patologiche. Sappiamo che il professor Catanesi, che è persona seria, proprio perché non ha esaminato Andrea Sempio, ha detto chiaro e tondo che non è in grado di consegnare un elaborato e che gli elementi a lui assegnati per fare una valutazione psicopatologica non potevano essere sufficientemente inseriti in un quadro coerente perché non c’era stato l’esame diretto del soggetto. Ciò che il consulente non può fare secondo la dottrina prevalente del nostro ordinamento non può farlo neanche un consulente di parte, men che mai se non è neanche psicologo. E qui lo si fa nei confronti di un indagato senza alcuna ipotesi di patologia. Vi risulta che Andrea Sempio abbia avuto una storia psichiatrica alle spalle? Un ricovero, un TSO? Che abbia avuto problematiche che in qualche modo prevedevano la presa in carico da parte di un servizio di salute mentale? Che abbia avuto problematiche tali da rivolgersi in qualche modo a esperti di salute mentale per gestirle? A me non risulta, agli atti neppure. Mi pare difficile che non sia emerso nulla, visto che la Procura di Pavia ha letteralmente setettacciato la sua vita palma a palmo“.

La psicologa forese spiega che “l’unica sede in cui il codice consente di valutare la personalità, indipendentemente da patologia, è proprio l‘esecuzione della pena. Cioè la fase in cui il soggetto detenuto viene osservato in carcere, cioè quello che è stato fatto nei confronti di Alberto Stasi, cioè la fonte esatta delle valutazioni su cui io ho basato le mie valutazioni su Stasi. Ma, guarda un po’, per le quali sono stata messa alla gogna con tanto di scontro all’ultimo sangue con l’avvocata Bocellari che si lamentava proprio di questo, che io non avessi esaminato direttamente Alberto Stasi e che quindi, con il supporto psicologico di Milo Infante, io non potessi permettermi di fare delle valutazioni. Peccato che quella regola aurea valeva solo per gli altri”.

Il capitolo sulla pulizia dell’audio

Secondo Bruzzone, “il capitolo tecnico sulla pulizia dell’audio è l’unica parte di questo documento che dichiara dei parametri scientifici, condivisi, con delle prove che sono interessanti. Peccato che, letto bene, sia anche il capitolo che manda all’aria tutto il resto fondamentalmente perché è una roba fantastica. I file lavorati non sono gli originali, ma con un formato compresso e chiaramente con perdita di una serie di dati. Da dove vengono questi audio estratti? Non c’è scritto. La catena di custodia viene definita a pagina 4 come un requisito imprescindibile, sì, al punto che nel resto del documento non compare. Nessuna verifica degli originali e della polizia giudiziaria, niente. Il rapporto segnale-rumore a pagina 5 richiama la soglia di 10 dB come criterio di qualità. Però quanti segmenti trascritti lo superano? Non si sa, non è stato misurato nessuno. (…) E poi arrivano le confessioni nero su bianco. Il caso chiaramente viene definito critico perché ‘voce debole e rumore condividono aree spettrali sovrapposte. È stato raggiunto il limite tecnico ragionevole, ulteriore pulizia rischia alterazione del parlato. Gli strumenti di intelligenza artificiale tra virgolette possono generare output piacevoli ma non necessariamente affidabili’. In sintesi, lo dicono i loro consulenti, il sussurro di questi audio non è recuperabile in modo affidabile. E quel sussurro diventano frasi intere, in grassetto”.

Il documento prosegue con “una piccola lezione di fonetica forense ben scritta e ben documentata. Ci sono anche i miraggi fonici, la pareidolia acustica, il bias cognitivo del trascrittore che chiaramente immerso nel contesto investigativo finisce per sentire ciò che si aspetta di sentire ed è un capitolo pregevole da quel punto di vista lì. Tutto vero. La letteratura scientifica lo ha dimostrato. Chi ascolta un audio confuso sapendo che cosa dovrebbe o potrebbe esserci dentro, tende a sentirlo davvero, non perché ci sia, ma perché la sua mente lo autoinganna. Per questo esistono le trascrizioni indipendenti, cioè ascolti alla cieca”.

Poi la stoccata ai consulenti: “Bene, una volta descritta la trappola però qual è il problema? Che entrambi gli estensori sembra che in questa trappola ci siano entrati con entrambi i piedi. Se siete consapevoli di quello che poteva accadere mi domando com’è possibile che troviamo questi elementi. La polizia giudiziaria trascrive una frase, annota che per il resto non si comprende cosa dice visto il volume alto della radio. La rivisitazione odierna, leggiamo nella consulenza, dello stesso audio, ‘produce cinque frasi e al minuto 3:42 una parola isolata tra puntini incomprensibili, Stasi. Dove la polizia giudiziaria sentiva la radio, la consulenza della difesa Stasi sente il nome di Stasi; rilevante, possibile. Sempio, appena inseguito da una troupe televisiva che gli chiede del DNA, parla da solo in macchina. La trascrizione restituisce in grassetto perle come torta di iene, tento giusto di uscire’. Quando una trascrizione produce torta di iene di solito è il segnale per fermarsi, perché vuol dire che c’è qualcosa che non quadra, che non ha alcun senso. Qui invece si va avanti, si sostiene che frasi come Sono una testa di m******, letteralmente, nel senso scritto tra virgolette, debbano trovare un’interpretazione semantica di incastro. Quale? Non si sa. Eh, vabbè, ragazzi, non possiamo pretendere che ci dicano tutto, no? Un incastro, decidete voi quale, ve lo do io gratis l’incastro: un uomo bersagliato da telecamere, domande sul delitto più mediatico d’Italia, una volta da solo in auto si dà dell’idiota. Ma guarda un po’ che incastro difficile da ipotizzare. La reazione di stress più banale che esista. L’ipotesi alternativa, come vedremo, non è prevista. Chi sta parlando? Beh, la relazione documenta che in auto Sepio ascoltava musica, radio e lezioni audio di un corso. Nessuna analisi per stabilire frase per frase se a parlare sia lui, la radio o il podcast. (…) Si legge testualmente che si tratta di una ‘conversazione interpersonale che avviene mentre Andrea Sempio era solo in auto’. Una conversazione a due con una persona sola. Un primato assoluto. Il contenuto: ‘Il fidanzato, i picchiati, l’avvocato vuole 4-5.000 euroì, sembra riguardare la vicenda di qualcun altro, ma invece viene attribuito a Sempio e segnalato come ‘meritevole di approfondimento investigativo’. (…) Dopo 30 pagine gli estensori avvertono che le trascrizioni, i filtraggi sono ‘mero ausilio, suscettibili di parziale rivisitazione e modifica, redatti nel ridotto tempo a disposizione e senza riscontro’. In altre parole ci dicono, lo dicono proprio alla difesa di Stasi, ‘sta roba prendetela con le pinze, mi raccomando. Peccato che sulle stesse trascrizioni dichiaratamente provvisorie abbiano invece costruito il profilo psicologico di una persona.

Il capitolo personologico

Bruzzone passa poi al capitolo personologico, ricordando che “in psicologia forense un profilo di personalità si costruisce con colloqui clinici, anamnesi, strumenti psicodiagnostici validati, fonti collaterali, ipotesi alternative, messe alla prova. Chiaramente questo compito deve svolgerlo un professionista regolarmente abilitato a svolgere la professione di psicologo o di psichiatra, per legge dello Stato. Il codice deontologico degli psicologi, all’articolo 7, consente valutazioni su casi specifici solo se fondate sulla conoscenza diretta, su una documentazione adeguata e attendibile, dichiarandone i limiti. Si può fare anche sulla documentazione, però devi specificare che chiaramente le tue valutazioni possono essere chiaramente inficiate dall’assenza di esame diretto. Ma questo può accadere nell’autopsia psicologica, che è cosa di cui mi occupo da tantissimi anni: c’è un protocollo di accesso a determinate informazioni collaterali perché chiaramente il soggetto non c’è più per valutare il suo stato mentale e ricondurlo a uno scenario plausibile relativo al decesso. Quindi si può fare, ma va fatto in determinati perimetri scientifici e metodologici e soprattutto da psicologi o psichiatri abilitati per legge dello Stato a svolgere quella professione”.

Nel capitolo Profili personologici di Andrea Sempio, “Andrea Sempio è il grande assente. Al suo posto troviamo un riassunto delle relazioni del RACIS (…). Una bibliografia creativa: c’è un blog personale su Blogspot, un sito divulgativo sull’ansia (nienteansia.it), un articolo per la trama di un film e, a più riprese, le opere di uno dei due estensori. Diagnosi a mezza bocca: si cita la dipendenza da cybersex e la dipendenza dalle relazioni virtuali. Si conclude, appunto, a quanto sembra, nel caso del forum Italian Seduction, una dipendenza attribuita a una persona mai incontrata sulla base di un ‘a quanto sembra’. Poi c’è il Flash Frozen Effect, a pagina 20, presentato come chiave di lettura del comportamento di Sempio in televisione. Chiaramente nella letteratura psicologica sulla comunicazione non verbale, sulla menzogna, non risulta come un costrutto riconosciuto, ve lo dico per un discorso proprio di onestà intellettuale. Anche qui siamo proprio su valutazioni assolutamente prive di un fondamento in letteratura. I quattro domini del colloquio investigativo (disagio, enfasi, sincronia, gestione della percezione) che presuppongono un intervistatore, delle domande, applicate a un uomo che parla da solo, però in macchina”

Bruzzone critica poi la scelta di affidarsi al Voice Stress Analyzer: “Ma aspettate perché il meglio deve ancora venire. Qui la consulenza dà il meglio di sé, cioè quando applica queste informazioni al monologo in auto. Leggiamo che ‘il cortisolo è particolarmente indicativo per rilevare la menzogna, perché chi mente sviluppa micro tremori della voce per il minor afflusso di sangue verso le corde vocali, e si propone di costruire un modello neuronale basato sul pattern dell’indagato con un Voice Stress Analyzer, magari con telecamere termiche per misurare il rossore del viso sulle interviste tv’. Cioè, scusa? Ma di che stiamo parlando Non esiste alcun segnale fisiologico specifico per segnalare che una persona sta mentendo. (…) Il cortisolo misura lo stress, non la bugia. Se io ho paura ma sto dicendo la verità, la risposta del cortisolo può essere identica. Quindi non diciamo delle bestialità. È un innocente accusato pubblicamente di omicidio che ritiene di essere innocente, che dice di essere innocente. Beh, diciamo che si stressa un pelino quando viene indicato come colpevole? Oppure no? Che dite? Lo dicono decenni di ricerca. Per esempio, il rapporto del National Research Council statunitense sul poligrafo del 2003, i lavori di Aldert Vrij, tutti i maggiori studiosi e ricercatori in materia sono d’accordo nel dire che non esiste nessun indicatore specifico per la menzogna. Nessuno, men che mai il Voice Stress Analyzer. Tutti gli studi legati l’hanno trovato non più affidabile del lancio di una moneta. Due ricercatori svedesi, Eriksson e Lacerda, nel 2007 lo hanno definito un esempio di ciarlataneria nella scienza forense del parlato. Non è una mia opinione, è proprio il titolo dell’articolo di Eriksson e Lacerda. Trovarselo in una consulenza su un caso di brutale omicidio mi fa veramente venire i brividi. I brividi. Perché sta roba non è circolata a livello mediatico in uno dei vari teatrini televisivi ormai uno più improbabile dell’altro, ma è in un fascicolo per un caso d’omicidio dove c’è un soggetto condannato in via definitiva e questa consulenza è a firma della difesa di questo soggetto, che punta il dito verso un altro. Cioè, rendiamoci conto di quello che sta accadendo”.

E ancora: “C’è poi chiaramente il diritto. Il nostro processo penale non ammette la macchina della verità. L’articolo 188 del codice di procedura penale vieta metodi e tecniche che incidono sulla libertà di autodeterminazione o sulla capacità di ricordare e valutare i fatti, anche se c’è il consenso dell’interessato. Qua l’interessato manco sapeva che ‘sta valutazione era stata fatta. Quindi l’attendibilità la valuta solo il giudice, non un algoritmo, non uno strumento definito scienza spazzatura ormai da decenni. La relazione chiama in causa anche l’articolo 134, peraltro del codice di procedura penale riformato dalla Cartabia, quindi è proprio una norma che riguarda la documentazione agli atti, non l’analisi comportamentale della menzogna, giusto per essere chiari anche sul punto. E infine la logica. Quella è gratis, ragazzi, usiamola con maggiore generosità. Se io voglio rilevare la menzogna in un uomo che parla da solo in macchina, senza nessuno che gli faccia domande, a chi stava mentendo? Allo specchietto retrovisore? Ma come si fa a fare una roba del genere? Stiamo parlando di uno che è indagato per omicidio, ma non giochiamo. Ma mentendo a chi, che stava parlando da solo? A una delle sue personalità multiple? Ma di che cosa state parlando? Scusate, ma quando leggo alcune cose a me proprio mi si incendia la corteccia prefrontale. Abbiate pazienza, ma mi succede così”.

La battuta su Cannavacciuolo e su Cluedo

Bruzzone prosegue l’analisi: “In psicologia esiste un altro termine preciso per la tendenza a vedere connessioni significative tra elementi casuali: si chiama apofenia. La relazione l’ha descritta con cura a pagina 13, però nei capitoli successivi l’applica a modo suo. ‘Sempio ascolta in auto un corso commerciale di autodisciplina e commenta con una battuta da spogliatoio un passaggio sul testosterone‘. Vabbè, ok, niente di particolarmente edificante, siamo d’accordo tutti. Secondo la relazione è un materiale utile per una ‘lettura sul suo profilo personologico e comportamentale‘. Ragazzi, io vorrei vedere la maggior parte, soprattutto di voi maschietti in ascolto, sulle battute sul testosterone. Credo che potremmo raccogliere un campionario molto interessante, quindi occhio a non farvi trovare impreparati in un’inchiesta per omicidio perché potrebbe essere un bel problema anche per voi. Con lo stesso criterio, chi ascolta un podcast di cucina a questo punto sarebbe uno chef, corretto? Quindi Cannavacciuolo, scansate proprio, giusto? Eh sì, perché il parametro è questo”.

E ancora: “‘Sempio commenta la trama del film Memento. La relazione sottolinea in grassetto che il protagonista ha una moglie stuprata e uccisa‘. Quindi? Ricapitoliamo: commentiamo un film di Christopher Nolan, è un indizio. Ragazzi, occhio perché anche qui è una problematica piuttosto diffusa perché può riguardare milioni di spettatori se si commenta un film. Io personalmente sono una grande appassionata dei film dell’orrore e quindi mi capita magari con qualche amico o amica di andarsi a vedere l’ultimo film della questione e commentarlo. Devo preoccuparmi? Fatemi capire, perché nel caso chiaramente cambierei modalità”.

“Poi ci sono ‘riflessioni sul burnout lavorativo, sulle proteine, sull’allenamento, sull’età in cui potrà lasciare la sua stanzetta, che nella relazione diventano introspezioni utili a uno specialista’… utili a cosa? Non si sa. Non è dato sapersi. Poi c’è il capolavoro assoluto. ‘Una frase pronunciata da Chiara in un video intimo sulla sindrome premestruale viene accostata alla battuta di Sempio sull’ovulazione nel corso motivazionale. La prima potrebbe trovare analogia nella seconda‘. Quale? Due frasi genericamente legate al ciclo femminile pronunciate a 10 anni di distanza, video e corso motivazionale in contesti radicalmente diversi, da persone diverse, collegate… collegate in maniera quasi da trovare analogia. Ma scusatemi, ma di che cosa stiamo parlando? Ma che roba è? Ma quale analogia? Ma di che stiamo parlando? Ma come si fa a vedere ‘sta roba in elementi tra loro totalmente incoerenti? Ma poi si lamentano se ‘sta roba arriva in mano a qualcuno e chiaramente vi fanno a pezzi, ma è normale! È normale che vi fanno a pezzi e io mi sto trattenendo. Se fossi io consulente di Sempio, voi avreste un grossissimo problema, perché non è possibile scrivere sta roba. Non è un gioco, non è Cluedo. Qui stiamo parlando di uno che è indagato per omicidio: ‘sta roba non può essere fatta entrare in un fascicolo, quando poi la difesa si inalbera per cose ben più serie e ben più fondate che riguardano il loro assistito. Hanno fatto entrare questa roba qua nel fascicolo contro Sempio”.

Le conclusioni di Bruzzone

Infine, dice Bruzzone, “le due frasi clou: ‘Si accosta la lamentela di Chiara sul fidanzato che non ha mai tempo nel fine settimana alla parola Stasi, isolata sotto la radio, all’inciso ha sempre un impegno. Il lettore della consulenza viene accompagnato verso un’insinuazione che Sempio conoscesse il contenuto di quei video‘. Perché ragazzi, parliamoci chiaro, la lettura mia è abbastanza disincantata: è chiaro che l’obiettivo è trovare un collegamento con i video intimi perché è il famoso movente dell’inchiesta, siccome non c’è uno straccio di elemento che dimostra che Sempio abbia mai visto o avuto disponibilità di quei video e chiaramente questo è uno dei più grandi macroscopici crateri all’interno di questa inchiesta, che cosa andiamo a fare? Andiamo a costruire un’associazione basata su? Boh, il lettore non lo sa. Secondo loro, frasi totalmente decontestualizzate, separate temporalmente da decenni, tutta una serie di aspetti che non riguardano minimamente il fatto, quindi delle frasi di Chiara in uno di questi video che vengono fatti risalire, in qualche modo associati a Sempio per far credere, e questa è un’insinuazione né più né meno di questo, che lui conoscesse i contenuti di quei video e quindi che il movente prospettato dalla Procura di Pavia sia un movente in qualche modo fondato. Attenzione: questa è un’insinuazione che non trova una forma specifica scritta apertamente nella consulenza e che poggia su una parola che la polizia giudiziaria non era nemmeno riuscita a sentire: Stasi. Ecco perché fondamentalmente è qualcosa che serpeggia, si cerca di collegare i due eventi perché l’obiettivo è abbastanza chiaro. Fare in modo che si possa collegare Sempio ai video intimi di Chiara, altrimenti evidentemente anche per la difesa di Stasi c’è un bel problema”.

Per la criminologa “c’è un limite che è stato superato in questa relazione e che a mio modo di vedere non si doveva assolutamente superare. La relazione dichiara di ‘non aver guardato i video intimi di Chiara per scelta deontologica e di non averne trascritto i contenuti per riservatezza e rispetto della dignità e della memoria. Poi trascrive integralmente in grassetto e sottolineato un dialogo sessuale esplicito tra Chiara e il suo fidanzato Alberto Stasi, introducendo il tutto con la forma la cui introduzione non necessita di commenti‘. E che vuol dire? Non ne riporterò una sola parola di quel dialogo perché ho troppo rispetto per Chiara Poggi e per la sua famiglia. Dico soltanto che l’unica funzione di quella trascrizione nella logica della relazione è sostenere l’accostamento ovulazione-sindrome premestruale. Cioè? Sempio che conosceva i contenuti dei video, che è esattamente ciò che loro cercano di fare nel paragrafo precedente. Un’analogia che dire che non vale nulla è voler essere veramente molto generosi. In un contesto più colloquiale forse userei frasi un po’ più incisive. La dignità di una ragazza uccisa è stata sacrificata per un tentativo di associare tra loro cose che associabili non lo sono. Tutto il contenuto audio dei tre video è stato poi passato attraverso una trascrizione automatica definita multilanguage con intelligenza artificiale, senza che si dica dove e con quali garanzie quel materiale sia stato elaborato. Ricordo che si tratta della stessa difesa che per anni ha invocato rispetto, misura e riservatezza ogni volta che qualcuno osava parlare della relazione tra Alberto e Chiara. Eh già”.

Quindi si chiede ironicamente “chi è che ha valutato la personalità di Sempio, che ovviamente ne esce a pezzi da questa relazione? Beh, per nessuno dei due estensori è indicato il titolo di psicologo. Non c’è stato nessun contatto diretto con la persona (…). Il materiale su cui si basa questa valutazione sono sussurri sotto la radio trascritti in tempo ridotto, perché si lamentano anche di questo. Il metodo non è certo quello clinico, ma addirittura il Voice Stress Analyzer, le termocamere che non capisco come si possono applicare in un contesto del genere e addirittura il commento sulla trama del film Memento e chiaramente il passaggio sui dialoghi intimi di Chiara trascritti in grassetto, che francamente è forse la parte che onestamente mi ha maggiormente turbato di questa relazione. Allora, è chiaro che basare una valutazione personologica molto negativa su Sempio sulla scorta di queste indicazioni, di questi materiali, di questo metodo, di questi strumenti, è a dir poco non solo inaccettabile, ma intollerabile. E lo è ancora di più visto e considerato che questa consulenza che ha delle criticità insuperabili sotto molteplici profili, a mio modo di vedere arrivi proprio dalla difesa di Stasi che per prima si è lamentata per anni e anche recentemente proprio di ciò che ha fatto deliberatamente invece nei confronti di questo ragazzo. Questa consulenza esce dal proprio quesito, lavora su copie di origine ignota, descrive la pareidolia e poi di fatto la pratica, attribuisce ad esempio parole che potrebbero essere invece della radio, propone una macchina della verità lato sensu che la scienza ha già bocciato da molti anni e che chiaramente il nostro codice non ammette, trasforma un film e un corso motivazionale e i dialoghi intimi di una vittima in indizi. E poi demolisce tutto quello che ha scritto fino a quel momento dicendo che ‘sta roba bisogna prenderla con le pinze, che è al limite un ‘mero ausilio‘. Eh sì, su questo sì, siamo perfettamente d’accordo”.

“Io credo che a breve questa consulenza comincerà a girare come ha girato tutto il resto, a meno che già non lo stia facendo, e qui avete modo poi di verificare punto per punto tutto quello che vi ho raccontato in questo video. (…) Credo veramente che quello che è successo stavolta sia oltremodo grave. Mi auguro vivamente che la difesa di Sempio si renda conto con chi ha a che fare e che evidentemente, insomma, il fair play va riservato in primis non a chi lo invoca, a chi lo chiede, ma a chi lo pratica. Arrivederci e grazie”, la chiusura del video.

Il post contro la difesa di Alberto Stasi

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L’intervento integrale di Bruzzone