Garlasco, Bugalalla Crime elenca gli oggetti trovati nella camera di Chiara Poggi: "Manomissione volontaria"

La youtuber Francesca Bugamelli, nota come Bugalalla Crime, all’interno della trasmissione Ignoto X, ha portato all’attenzione tre oggetti che si vedono nelle foto della stanza di Chiara Poggi, il giorno in cui venne uccisa a Garlasco. In diverse foto si nota come ci sia stata una manomissione dei reperti che sono stati spostati e non sarebbero stati analizzati.

Gli oggetti trovati nella camera di Chiara Poggi

Ospite del programma di La7, Ignoto X, Francesca Bugamelli ha fatto notare tre oggetti che si vedono in una foto della stanza di Chiara Poggi, scattata il 13 agosto 2007 poche ore dopo l’omicidio.

Si tratta di un completino intimo, una scatola di collant e una custodia di un compact disc o dvd.

ANSA

La villetta di Garlasco

Nella prima foto che viene mostrata, i tre oggetti sono sulla scrivania con le collant sulla sinistra, la custodia all’angolo a destra e il completino sulla destra dopo la custodia.

In un’altra foto, il completino e le collant sono ammucchiati insieme sulla destra, la scatola delle collant è sopra alla custodia e quest’ultima è rivolta al contrario rispetto alla prima immagine.

La manomissione di cui parla Bugalalla

Bugalalla ha spiegato che, dalle foto, si nota che, durante la perquisizione della stanza, i carabinieri commisero delle manomissioni volontarie, spostando gli oggetti del luogo del delitto di Garlasco.

“È una testimonianza, ancora una volta – ha detto Francesca Bugamelli – di questi errori che vengono continuamente commessi su questa scena, una scena del crimine che non viene trattata come tale”.

Nella stanza di Chiara Poggi sarebbero stati fatti degli spostamenti che non sono stati indicati nel verbale e non sarebbero stati repertati tutti gli oggetti.

“È stato repertato il completino, le altre cose no”, ha affermato Bugalalla.

Le mancate analisi degli oggetti

Francesca Bugamelli evidenzia che gli oggetti non sono stati analizzati anche se avrebbero potuto rivelare dettagli importanti su quanto accaduto qualche ora prima o il giorno precedente.

“Noi vediamo un accostamento di oggetti che, a oggi che siamo ancora a caccia di un movente, avrebbero potuto raccontare quanto avvenuto magari poche ore prima del delitto”, ha affermato l’esperta.

“Vediamo un completino, un dvd e delle calze, tra l’altro tirate fuori dalla scatola, che possono suggerire qualcosa che a oggi, non avendo fatto analisi su questi reperti, possiamo soltanto immaginare. Erano oggetti fondamentali, soprattutto se si vuole andare a caccia del movente”, ha concluso Bugolalla.