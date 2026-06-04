Garlasco, Bugalalla smentisce Andrea Sempio sui soliloqui sul podcast: "Impossibile parlare di quei commenti"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Nuovo confronto sul caso Garlasco: Bugalalla contesta la tesi secondo cui Andrea Sempio stesse commentando contenuti del suo canale durante i celebri soliloqui del 14 aprile 2025. L’avvocata Angela Taccia replica sostenendo che commenti e materiali citati sono stati raccolti, salvati e depositati in Procura, entrando in polemica con la creator.

Garlasco, il dibattito sui soliloqui di Andrea Sempio

Sul caso Garlasco fa discutere la diffusione dei cosiddetti soliloqui attribuiti ad Andrea Sempio e registrati il 14 aprile 2025. Al centro del confronto l’origine delle parole pronunciate dall’indagato durante quel lungo monologo in auto.

Durante la trasmissione “Ignoto X” è intervenuta attraverso un videomessaggio Francesca Bugamelli, fondatrice e volto del canale YouTube Bugalalla, citato più volte nelle recenti discussioni sul caso. Secondo alcune ricostruzioni, infatti, Sempio avrebbe pronunciato parte delle sue riflessioni mentre stava ascoltando un video pubblicato proprio dal canale crime.

ANSA

La posizione di Bugalalla

Nel suo intervento, Bugamelli ha contestato la tesi secondo cui i contenuti del suo canale possano spiegare direttamente le parole pronunciate da Sempio sul caso Garlasco.

La creator ha ricordato che inizialmente si era sostenuto stesse commentando ciò che lei affermava nel video, una circostanza che respinge nettamente: “Questo è stato subito smentito dalla sottoscritta, in quanto il video non parlava di chiavette Usb o dei video intimi di Chiara Poggi” ha osservato.

“Si è poi corretto il tiro affermando che Sempio commentava ad alta voce dei commenti sotto quel video, ma anche questo lo abbiamo smentito essendo video e commenti assolutamente pubblici” ha aggiunto, per poi aggiungere di aver verificato personalmente i riferimenti indicati durante alcune trasmissioni televisive.

“Abbiamo trovato solo il commento del 17 marzo 2025, il quale, per essere trovato, letto e commentato da Andrea Sempio, richiedeva molto tempo, dato che prima di quello vi erano oltre 300 commenti” ha spiegato. “Possiamo affermare quindi con certezza che Andrea Sempio non poteva fermare il mio podcast e poi iniziare un discorso continuo, senza soste, come riflessione a quattro commenti”.

La replica dell’avvocata Angela Taccia

Alle parole di Bugamelli ha replicato Angela Taccia, legale di Andrea Sempio, che ha confermato la validità della ricostruzione presentata dalla difesa.

L’avvocata ha innanzitutto precisato che le verifiche non riguarderebbero esclusivamente il canale di Bugamelli: “Nella mia memoria difensiva siamo stati molto precisi perché abbiamo parlato di Bugalalla ma anche di tanti altri commenti che erano stati postati su vari gruppi Facebook”.

“Noi non ci siamo inventati niente” ha aggiunto, “abbiamo ascoltato tutti i suoi video, abbiamo letto tutti i suoi commenti. Li abbiamo salvati, stampati e li abbiamo allegati alla memoria”.

Nel prosieguo dell’intervento, l’avvocata ha espresso disaccordo nei confronti del modo in cui sarebbero state formulate alcune smentite pubbliche: “Non mi piace questo continuo tono di saccenza, andare a dire ‘hanno smentito subito’. Noi l’abbiamo depositato in Procura, valuteranno”.