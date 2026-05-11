Garlasco, c'è un'altra impronta di Alberto Stasi sul dispenser in bagno: per il Ris è del mignolo destro
Nelle indagini su Garlasco spunta una nuova impronta di Alberto Stasi sul dispenser del bagno di casa Poggi
A quasi vent’anni di distanza dal delitto di Garlasco spunta un’altra impronta di Alberto Stasi sul dispender nel bagno di casa Poggi. Si tratta della traccia del mignolo destro di Stasi nel contenitore del sapone posto nel bagno al piano terra della casa in cui fu uccisa Chiara Poggi. Lo rivela il Ris di Roma nella consulenza tecnica realizzata per la procura di Pavia nell’ambito delle nuove indagini su Andrea Sempio.
Notizia in aggiornamento