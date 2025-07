Garlasco, caccia al dna di Ignoto 3 con le prime due persone legate a Sempio ascoltate in Procura: chi sono

La presenza del Dna di un Ignoto 3 in uno dei campioni estratti dalla garza usata durante l’autopsia nella bocca di Chiara Poggi ha aperto nuovi scenari investigativi. Per questo motivo i carabinieri del nucleo investigativo di Milano ascolteranno due ex compagni di scuola di Andrea Sempio. Proseguiranno, poi, con l’ascolto di altre personalità legate alla scuola frequentata dall’indagato dal 2002 al 2007. Va ricordato che il Dna con il cromosoma Y non ancora attribuito potrebbe essere il risultato di una contaminazione. Circostanza, questa, che la genetista Denise Albani incaricata dal gip sta cercando di approfondire.

Ascoltati due ex compagni di scuola di Andrea Sempio

Nel pomeriggio di giovedì 17 luglio i carabinieri del nucleo investigativo di Milano ascolteranno due persone. Si tratta di due ex compagni di scuola di Andrea Sempio, l’unico indagato in questa nuova inchiesta sul delitto di Garlasco.

Questi accertamenti sono dovuti al rilevamento del Dna attribuito a un Ignoto 3 e che non corrisponde, dunque, né ad Andrea Sempio né ad Alberto Stasi.

Le indagini proseguiranno con i docenti della scuola frequentata da Sempio dal 2002 al 2007 e con l’analisi dei registri. L’intento è ricostruire tutte le frequentazioni dell’indagato. Lo riferisce Morning News.

Il Dna di Ignoto 3 è emerso da uno dei cinque campioni prelevati dalla garza non sterile usata in sede autoptica per rilevare tracce biologiche all’interno della bocca di Chiara Poggi.

Il Dna di Ignoto 3

La riapertura delle indagini sul delitto di Garlasco hanno portato all’analisi del tampone effettuato dal medico legale Dario Ballardini nella bocca di Chiara Poggi durante l’autopsia. Va precisato che non si trattava di un tampone orale, bensì di una garza non sterile e che dunque non richiedeva importanti protocolli per scongiurare contaminazioni.

Dalla garza sono stati ottenuti cinque campioni, tre dei quali risultati inutilizzabili. Nei restanti due, nel primo è stato trovato un Dna all’80% sovrapponibile a quello di Ernesto Gabriele Ferrari, assistente di Ballardini. Nel secondo, una parte residua è ancora sovrapponibile al profilo genetico di Ferrari mentre l’altra contiene un cromosoma Y – sempre maschile, dunque – sovrapponibile al profilo di un soggetto sconosciuto.

Per questo motivo Denise Albani, la genetista nominata dal gip, intende fare chiarezza e ha chiesto a Ballardini se nella stanza dell’autopsia, il giorno dell’esame, oltre a lui e al suo assistente fossero presenti altre persone.

L’ipotesi della contaminazione

Il Dna Ignoto 3 trovato nella garza potrebbe essere il risultato di una contaminazione. A sostenerlo è Luciano Garofano, ex comandante dei Ris di Parma e oggi consulente di Andrea Sempio, supportato da Massimo Lovati.

L’avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis, invita invece alla prudenza e ad attendere l’esito di tutte le rilevazioni scientifiche. Il legale Daniele Bocciolini, intervenuto su Morning News, sposa la teoria della difesa e della consulenza di Sempio: “Ritengo che non ci sia il Dna dell’assassino“.