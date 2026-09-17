Garlasco, cade accusa di corruzione nei confronti di Venditti procuratore di Pavia: indagate "altre persone"

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Mario Venditti non ha subito alcuna corruzione. Lo ha deciso il gip del Tribunale di Brescia, che ha accolto la richiesta di archiviazione nei confronti dell’ex procuratore capo avanzata dalla Procura della Repubblica e firmata da Francesco Prete. Tuttavia, nello scenario resta qualcosa: non cade, infatti, l’accusa nei confronti di Giuseppe Sempio, padre dell’indagato Andrea Sempio. Le indagini, dunque, continueranno ma verranno portate avanti dalla Procura di Pavia.

Archiviazione per Mario Venditti

La notizia è arrivata giovedì 17 settembre ed è stata trasmessa durante la puntata di Ore 11, il format condotto da Milo Infante su Rete 4. Il gip del Tribunale di Brescia ha accolto la richiesta di archiviazione firmata dal procuratore capo Francesco Prete.

L’accusa nei confronti dell’ex procuratore capo Mario Venditti, indagato per corruzione, verrà dunque archiviata.

Ospite in studio, il giornalista Luca Fazzo è stato in grado di rivelare che “il decreto non è ancora in circolazione, è un decreto molto articolato, si dice”.

L’indagine, tuttavia, andrà avanti e il resto dell’inchiesta verrà gestito dalla Procura di Pavia, rivela Fazzo.

L’indagine continua a carico di Giuseppe Sempio

Manca il corrotto ma potrebbero ancora esserci uno o più corruttori. È quanto Luca Fazzo rivela in diretta dallo studio di Ore 11. Come anticipato, l’inchiesta continuerà da parte della Procura di Pavia, ma resta l’ipotesi di corruzione a carico di Giuseppe Sempio.

Nel fascicolo, rivela Fazzo, tuttavia vi sarebbero “altri corrotti“. Non è possibile sapere, per il momento, se questi nuovi possibili indagati verranno iscritti da Fabio Napoleone (titolare dell’inchiesta sul delitto di Garlasco) o se il fascicolo arriverà da Brescia con quei nomi già scritti nell’elenco. Il cavillo burocratico, in questo caso, è dato dalla competenza territoriale delle procure coinvolte.

L’inchiesta parallela al delitto di Garlasco

Riavvolgendo il nastro, l’inchiesta è nata dall’ipotesi secondo la quale Mario Venditti avrebbe ricevuto denaro da Giuseppe Sempio per archiviare l’inchiesta a carico dell’allora e attuale indagato nel 2017. Le indagini erano partite dopo il ritrovamento di un appunto nell’abitazione dei genitori di Sempio, sul quale c’era scritto: “Venditti gip archivia per 20-30 euro”.

Cadute le accuse nei confronti dell’ex procuratore capo, “l’ipotesi di reato resta intatta, ma riguarda altre persone”, riferiscono all’Ansa alcune fonti vicine al palazzo di giustizia.