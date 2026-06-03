Garlasco, cade l'ipotesi di corruzione verso l'ex pm Mario Venditti: ma ora rischiano avvocati e carabinieri

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

La Procura di Brescia avrebbe fatto cadere l’ipotesi di corruzione in atti giudiziari nei confronti dell’ex pm di Pavia Mario Venditti, nell’ambito delle nuove indagini sul delitto di Garlasco. L’informativa congiunta di carabinieri e Guardia di Finanza sarebbe stata depositata e sarebbero emersi elementi che aggraverebbero le posizioni di alcuni avvocati e carabinieri coinvolti all’epoca nella vicenda.

Delitto di Garlasco, Mario Venditti e l’ipotesi di corruzione

A riferire l’indiscrezione è stato il Tg1 con un post pubblicato sui social.

L’ipotesi di corruzione riguardava l’archiviazione di Andrea Sempio nel 2017.

“Secondo quanto si apprende sull’ex pm non sarebbe emerso alcun elemento tale da avvalorare l’ipotesi di corruzione formulata a suo carico a seguito del ritrovamento del famoso appunto ‘Venditti GIP archivia per 20, 30 ‘”, si legge nel post di Facebook.

In merito all’indagine, le posizioni di alcuni avvocati e carabinieri sarebbero state aggravate da alcuni elementi emersi.

L’indagine

Come riporta Il Messaggero, il fascicolo ruotava attorno ad un appunto trovato nella casa della famiglia Sempio.

La Procura avrebbero ritenuto quanto scritto un indizio della presunta corruzione.

Cioè che Giuseppe Sempio, il padre di Andrea, avrebbe versato una “somma indebita di denaro nell’ordine di 20-30mila euro” all’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti.

La frase presente nell’appunto era “Venditti gip archivia per 20-30 euro” mentre sul retro del foglio si legge: “Se archivia indagine non può essere indagato per lo stesso motivo il Dna”.

Inchiesta per corruzione, cosa succede ora

ANSA sottolinea che i pm potrebbero a questo punto chiedere l’archiviazione di Venditti che farebbe venir meno anche l’articolo 11 e quindi il fatto che a indagare sulla vicenda debbano essere magistrati di Brescia per competenza su quelli del distretto milanese.

L’inchiesta potrebbe così tornare a Pavia non essendoci più magistrati pavesi coinvolti evitando così un conflitto di interessi.

ANSA specifica che i carabinieri e Guardia di Finanza di Pavia hanno depositato alla procura di Brescia la doppia informativa.

Sia quella relativa alla presunta corruzione da parte della famiglia di Andrea Sempio dell’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti che quella in merito al “sistema Pavia”, in cui anche in questo caso risulta indagato l’ex magistrato.