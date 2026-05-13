Garlasco, cade la suggestione del dna scambiato: quello trovato sui pedali è diverso da quello sul cucchiaino

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Smentite le teorie sullo scambio di campioni di Dna rilevati sui pedali della bici di Stasi e sul cucchiaino usato da Chiara Poggi. I consulenti della procura di Pavia, i genetisti Carlo Previderé e Pierangela Grignani, hanno chiarito che non esiste nessun errore dietro al ritrovamento dell’identica quantità di materiale genetico sui due reperti, come invece suggerito da alcune suggestioni mediatiche sul caso Garlasco.

Le suggestioni sui campioni del cucchiaino e dei pedali

Le ipotesi di uno scambio di provette o di una contaminazione, tra le tracce di Dna trovate dal Ris di Parma all’epoca delle indagini del 2007, circolano da mesi tra media, blogger e youtuber.

A fare sorgere i sospetti è il dato sulla concentrazione di materiale genetico di 2,78 nanogrammi per microlitro (ng/ul) trovato nel cucchiaino usato da Chiara Poggi, uguale al campione raccolto dai pedali della bicicletta Umberto Dei di Alberto Stasi, su cui, come riportato dalle sentenza è stato trovato del “materiale altamente cullato” riconducibile a sangue “con elevate probabilità” e che sarebbero stati sostituiti.

La smentita sullo scambio di Dna

Secondo il professor Carlo Previderé e dottoressa Pierangela Grignani, non ci sarebbe invece nessun errore.

I genetisti, consulenti della procura di Pavia, hanno spiegato nella nuova relazione depositata agli atti dell’inchiesta per omicidio su Andrea Sempio come si tratti invece di una “apparente coincidenza numerica tra le quantificazioni dei due campioni”.

Come si legge dal documento, riportato da La Presse, i due campioni sono stati analizzati con due metodi diversi.

La traccia sui pedali è stata analizzata con la tecnica della “RealTime PCR” (reazione a catena della polimerasi ndr) che ha “rilevato esattamente” 2,78 ng/ul di dna “solo femminile”, mentre sul “reperto 29 – cucchiaino” è stata usata la “fluorescenza” che, sottolineano, ha evidenziato “circa”, 2,78 ng/ul.

Una concentrazione, quest’ultima, che non rappresenta “necessariamente” tutto dna “umano”, perché comprenderebbe anche i “contaminanti batterici e fungini”.

Le differenze di metodo sui due reperti di Garlasco

Come si legge nella relazione dei due genetisti, la differenza sulle analisi compiute 19 anni fa va “letta nell’ottica del consulente” dell’allora pubblico ministero di Vigevano, Rosa Muscio.

Il capitano Marino del Ris di Parma “intendeva individuare i fluidi biologici riccamente cellularizzati” e potenzialmente comparabili, andando alla ricerca di “sangue e saliva“.

Due fluidi biologici su cui i due consulenti sottolineano l'”obbligo” di precisare “una significativa variabilità della concentrazione di Dna”.

Da quanto emerge dal documento, dunque, sui pedali della bici di Alberto Stasi e sul cucchiaino di Chiara Poggi trovato la mattina del delitto di Garlasco, non c’è né la stessa quantità né la stessa tipologia di Dna.