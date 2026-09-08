Garlasco, cadute le accuse di complotto a carico di Antonio De Rensis che si commuove in tv da Milo Infante

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Garlasco, l’esposto sulle presunte macchinazioni contro la Procura di Pavia passerebbe alla Procura di Milano. L’avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis, si commuove in tv per il probabile ridimensionamento del caso e respinge le accuse, difendendo il proprio operato e parlando di un “piano diabolico” contro di lui.

Garlasco, l’esposto contro Antonio De Rensis

Nuovo sviluppo sul fronte giudiziario legato al caso Garlasco e, in particolare, alle accuse rivolte all’avvocato Antonio De Rensis, difensore di Alberto Stasi.

Nel corso di “Verità Nascoste – Il Diario”, Milo Infante ha riferito che l’esposto nel quale veniva ipotizzata una presunta macchinazione ai danni della Procura di Pavia sarebbe passato dalla Procura generale alla Procura ordinaria di Milano.

ANSA

Il passaggio è un elemento significativo sul piano della competenza: non sarebbe stata riconosciuta, allo stato, una competenza della Procura generale legata a ipotesi di reati commessi da magistrati della Procura di Pavia.

Un esito che viene interpretato in trasmissione come una probabile caduta delle accuse, o comunque un ridimensionamento. “Vuol dire che tutte le ipotesi di complotto o di macchinazione contro la Procura di Pavia sono cadute” ha osservato il conduttore Milo Infante. “Altrimenti sarebbe andato alla Procura di Brescia per competenza”.

La commozione dell’avvocato

Nel corso dell’intervento televisivo, De Rensis ha mostrato una visibile commozione. “Io non ho compiuto alcun reato, anzi come avete sentito quando questa giornalista mi ha chiamato, io le ho detto vai da dei testimoni, se hanno parlato con l’autorità giudiziaria vattene perché non possono rivelare alcunché, se non hanno parlato ascolta quello che devono dire”.

Il legale ha poi raccontato il peso personale scaturito dalla vicenda, parlando di mesi difficili e di ripercussioni anche sul piano umano. Ha però escluso di avere mai avuto dubbi sul proprio comportamento.

“Ero sicuro, sapevo quello che avevo fatto” ha sottolineato. “Diciamo che questo periodo che ho passato però mi ha fatto anche capire tante cose e verificare le persone, e questo lo considero un regalo, perché qualcuno che non ci doveva essere per fortuna non c’è e quelli che ci dovevano essere per fortuna ci sono, ancora più forti di prima”.

Il riferimento al “piano diabolico”

De Rensis ha utilizzato parole particolarmente dure per descrivere il caso. “Io credo che chi con grande tenacia, con un piano diabolico, abbia cercato di portare avanti questi tesi, forse continuerà, ma a me questo interessa poco” ha affermato.

Per comprendere la vicenda bisogna fare un passo indietro. Al centro dell’esposto c’è una ricostruzione secondo cui, parallelamente alla nuova indagine sull’omicidio di Chiara Poggi, sarebbe stata messa in piedi una strategia mediatica e investigativa destinata a spostare l’attenzione sulla famiglia Cappa.

Lo scorso aprile, Stefania Cappa aveva presentato un esposto contro l’avvocato De Rensis, l’inviato de “Le Iene” Alessandro De Giuseppe e l’ex carabiniere Francesco Marchetto. Si ipotizzava una presunta regia “occulta”, un complotto per indirizzare i sospetti o alterare la percezione pubblica sul delitto di Garlasco.