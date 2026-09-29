Garlasco, Capra consulente dei Poggi chiarisce sul dna di Chiara sui pedali: il nodo dei campioni analizzati

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Marzio Capra, consulente della famiglia Poggi nel caso Garlasco, è intervenuto nel dibattito sul dna di Chiara Poggi sui pedali della bici di Alberto Stasi, dichiarando che “non c’è stato alcun doppio esito negativo dopo il risultato certo sulla presenza di dna di Chiara Poggi sulla bicicletta Umberto Dei di Alberto Stasi”.

La precisazione di Marzio Capra

Nella sua versione dei fatti, fornita all’agenzia Adnkronos, sulle controanalisi con esito negativo sul dna di Chiara Poggi sui pedali della bicicletta di Stasi consegnate dal Ris a novembre 2025, Marzio Capra, presente fin dalla fase iniziale dell’inchiesta sul delitto di Garlasco, ha parlato di “controanalisi note fin da subito alle parti” e di “risultati mai nascosti, tanto che sono messi nero su bianco nella relazione del 2007 del Ris di Parma”.

Capra ha spiegato che “i dati grezzi sono stati catalogati non per data di ‘corsa’, cioè di analisi, ma di modifica”. Poi ha aggiunto: “Quello che la difesa di Stasi indica come un esito negativo datato 20 settembre 2007 è, invece, una ‘corsa’ del campione inibito del 10 settembre 2007”.

Dna di Chiara Poggi sui pedali della bici di Stasi: la ricostruzione

In base alla ricostruzione di Marzio Capra riportata dall’agenzia di stampa, il tentativo di analisi del 10 settembre sarebbe andato fallito e, per 9 giorni, i Ris di Parma avrebbero lavorato per ‘pulire’ il campione rilevato sui pedali.

“Il 19 settembre 2007 viene eseguita un’amplificazione del dna e la provetta viene caricata sul sequenziatore, ma la macchina dà problemi di corsa”: l’intoppo viene segnalato immediatamente nei dati grezzi come “campione evaporato”. Il risultato è monco: “Il campione mostra il profilo genetico di Chiara Poggi per 6 marcatori”.

Il tentativo di analisi sarebbe stato ripetuto qualche ora dopo e “il campione caricato in doppio restituisce due profili perfetti: 15 marcatori sono di Chiara Poggi. È un risultato importante che gli esperti di Parma segnalano”, ha sottolineato il consulente della famiglia Poggi.

I Ris non si sarebbero fermati e avrebbero tentato di rafforzare l’indizio raccolto: sul campione del 10 settembre 2007 sarebbe stato fatto un altro tentativo dall’esito negativo. Il test, però, avrebbe comportato una modifica nella data del file, “come rileva lo stesso consulente della Procura di Pavia. La run date è 10 settembre, ma la data modificata indica 20 settembre 2007”.

Quel risultato, che rileva “nessun profilo utile a comparazione”, sarebbe arrivato prima del risultato dei “due profili completi femminili perfettamente compatibili per 15 marcatori con Chiara Poggi”.

La versione del generale Garofano

A Lo Stato delle Cose, nella serata di lunedì 27 settembre, l’allora comandante del Ris di Parma Luciano Garofano ha precisato che le due controanalisi “non sono state nascoste”, bensì “non le hanno trovate nel fascicolo di Vigevano del 2007 ma sono state consegnate dal Ris a novembre 2025”.

Secondo lo stesso generale, “i risultati negativi di altre due analisi non cancellano quelli positivi”.

Giorgio Portera, genetista e ufficiale in congedo dell’Arma, chiamato in causa in trasmissione, ha precisato all’ANSA di non aver eseguito personalmente “l’analisi genetica del campione, né ho valutato o interpretato alcun profilo genetico relativo al caso Garlasco durante il mio servizio al Ris di Parma”.

La posizione di Alberto Stasi

In merito alle ultime novità sul caso Garlasco, Giada Bocellari, tra gli avvocati di Alberto Stasi, ha affermato in alcune dichiarazioni riportate da ANSA che il suo assistito “è sempre molto lucido e l’unica cosa che mi ha detto è che spera che si assumano le proprie responsabilità e che si faccia piena luce sulle responsabilità”.