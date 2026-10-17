Garlasco, Carlo Lucarelli: “Sia Sempio che Stasi potrebbero essere innocenti”, l’ipotesi sui Ris di Parma

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Nel delitto di Garlasco potrebbero essere innocenti sia Alberto Stasi sia Andrea Sempio, e il caso a quel punto resterebbe irrisolto. È l’ipotesi di Carlo Lucarelli, scrittore e volto di Blu Notte, che in un’intervista ammette di seguire il caso in tv, anche se ormai “è diventato teatrale”. Una puntata sul delitto di Chiara Poggi? “Lo farò fra dieci anni, forse come un giallo irrisolto”.

Garlasco, Carlo Lucarelli su Sempio e Stasi

Come riporta il Corriere della Sera, l’intervistatore gli fa notare che tra Stasi, condannato in via definitiva, e Sempio, indagato nella nuova inchiesta, uno dei due è per forza innocente.

La risposta di Lucarelli va oltre: “E potrebbero esserlo entrambi, così il caso rimarrebbe irrisolto. È proprio questo il punto. Non possiamo ragionare come in un romanzo giallo, nel quale sappiamo che ci sarà l’assassino”.

Lo scrittore parla di “morti in vita” per le famiglie Poggi, Stasi e Sempio, persone che si portano addosso un’etichetta “magari da innocenti” senza riuscire più a liberarsene.

E cita il caso di Gino Girolimoni, accusato negli anni del fascismo dell’omicidio di alcune bambine e diventato sinonimo di mostro nonostante fosse innocente.

L’ipotesi di Lucarelli sui Ris di Parma

Sulle polemiche che in queste settimane hanno travolto il lavoro dei Ris di Parma, a partire dalle analisi sui pedali della bici di Stasi, Lucarelli si limita a dire che “bisogna capire com’è davvero andata”.

Poi allarga il discorso: “In vari cold case è accaduto qualcosa di simile: gli investigatori si erano fissati su una pista invece di indagare a 360 gradi”.

“Potrebbe essere successo anche a Garlasco? Potrebbe. Ma è solo un’ipotesi”.

Lucarelli, Blu Notte e il Garlasco “teatrale” in tv

Lucarelli è tornato su Rai 3 dopo 14 anni con sei nuove puntate di Blu Notte, ma Garlasco non c’è.

“Vedo un’eccessiva spettacolarizzazione che potrebbe logorare l’interesse del pubblico”, spiega, ricordando che una verità, peraltro solo giudiziaria, arriverà fra anni.

Eppure, ammette, i personaggi da romanzo ci sono tutti: “Stasi il biondino dagli occhi di ghiaccio, Sempio il torbido, Lovati l’imprevedibile”.

Il caso lo segue ogni tanto da Quarto Grado e non condanna i processi mediatici in blocco: “I processi di cui si deve aver paura sono quelli non fatti”, dice, purché si distingua “l’approfondimento serio dal chiacchiericcio”.