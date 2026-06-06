Garlasco, Carlo Nordio contro i processi in tv che si trasformano in "tritacarne giudiziari": l'affondo

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Duro affondo di Carlo Nordio contro la spettacolarizzazione televisiva dei processi: il ministro della Giustizia ha risposto a chi gli domandava del caso Garlasco tirando in ballo il “reato di lesa maestà della libertà di stampa” contro chi cerca di porre dei limiti. Ma non è la prima volta che Nordio parla del giallo di Garlasco.

Carlo Nordio su Garlasco

“Sulle indagini non voglio dire neanche una parola perché sarebbe improprio, posso solo dire che nel processo anglosassone una cosa del genere sarebbe inammissibile perché esprimersi pro o contro una persone indagata sarebbe il disprezzo della corte”.

Così ha commentato Carlo Nordio alla Festa dell’Innovazione del Foglio a Venezia, rispondendo a una domanda sul caso di Garlasco.

ANSA

“Qui, per varie ragioni – ha poi aggiunto – i processi ormai dai tempi di Cogne si fanno in televisione. E ogni volta che si cerca di porre dei paletti, si parla di reato di lesa maestà della libertà di stampa”.

Il ministro della Giustizia ha poi rivolto una tirata d’orecchi a giornalisti e commentatori televisivi: “Non ci si mette mai nei panni della persona che viene inserita in questo tritacarne giudiziario e che magari perde l’onore, la salute, i soldi, e qualche volta anche la vita“.

Cosa aveva già detto Nordio su Garlasco

Non è la prima volta che Carlo Nordio interviene sul caso Garlasco. Così aveva detto a metà maggio riferendosi al nuovo filone di indagine su Garlasco, che vede indagato Andrea Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi.

“Il ministro della Giustizia – aveva detto – non può pronunciarsi su un procedimento in corso, posso solo in via astratta dire da cosa nasce questa situazione paradossale: nasce da una legislazione, che secondo me dovrebbe essere cambiata ma sarà molto difficile cambiarla, per la quale una persona assolta in primo e in secondo grado, può poi senza nuove prove, essere condannata”.

Nordio si riferì al processo che ha infine portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi.

Nordio sul caso Garlasco, la campagna per il referendum

Ma già a inizio novembre 2025, nel pieno della campagna per il referendum sulla Giustizia, Carlo Nordio si era espresso sul giallo di Garlasco.

“Ritengo che casi come Garlasco, dopo la riforma che faremo, non ce ne dovrebbero più essere: perché noi attueremo il processo accusatorio“, aveva detto a Realpolitik.