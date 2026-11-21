Giornalista pubblicista e freelance, scrive di attualità, cronaca e lifestyle. Ha collaborato con diverse testate online, occupandosi soprattutto di informazione digitale e contenuti per il web. Le piace raccontare i fatti in modo chiaro, dando spazio alle persone e alle storie che li attraversano.

L’ex difensore di Andrea Sempio, Massimo Lovati, è rimasto coinvolto in prima persona su vicende giudiziarie legate a Garlasco. In particolare, su di lui pende l’accusa di diffamazione aggravata a seguito della querela dello Studio Giarda, che ha rappresentato la difesa di Stasi. Il giorno dopo l’audizione di Massimo Lovati in Procura a Pavia, l’avvocato Carlo Taormina ha ridimensionato la “bomba” sul caso Garlasco annunciata dal legale di Lovati, Fabrizio Gallo. A Ignoto X, il programma di La7 condotto da Pino Rinaldi, ha detto che l’ex difensore di Andrea Sempio “è stato liquidato” e che ormai “è diventato un fiume in piena, ma una piena con tanti sassi dentro”.

La bomba annunciata dall’avvocato Gallo e l’audizione di Lovati a Pavia

Giovedì 19 novembre Lovati, che ha difeso Sempio fino all’ottobre 2025, è stato sentito come persona informata sui fatti nell’inchiesta sui presunti pagamenti che la famiglia Sempio avrebbe fatto nel 2017 per ottenere l’archiviazione di Andrea.

Prima di entrare Gallo aveva detto: “È possibile che sganceremo una bomba”. All’uscita ha spiegato che la rivelazione non c’era stata: “Non l’abbiamo fatto, perché non c’era Napoleone”, cioè il procuratore di Pavia Fabio Napoleone, da cui Gallo aspetta una nuova convocazione. Ha poi parlato di un nuovo fascicolo con più indagati e di un reato che non sarebbe la corruzione, forse l’induzione, precisando che il titolo di reato spetta alla Procura.

Gallo ha raccontato intanto in televisione di aver visto Napoleone giovedì. Il procuratore si sarebbe detto disponibile a incontrare Lovati, ma soltanto a verbale. Lovati non vorrebbe e a Gallo il magistrato avrebbe detto: “Non esiste che io non lo metta a verbale”. In Procura, ha aggiunto Gallo, erano impegnati in un’altra attività e non era il momento di sentire Lovati.

Secondo Taormina la bomba riguardava più persone sul luogo del delitto

Taormina, presente in una trasmissione a cui partecipava anche Gallo, ha riferito che il legale di Lovati aveva parlato di alcune anticipazioni ai due pubblici ministeri che hanno ascoltato il suo assistito, poi non arrivate. La bomba, per Taormina, riguardava “la presenza di più persone sul luogo in cui è stata uccisa Chiara Poggi” e con la corruzione non c’entrava. Lovati, ha aggiunto, avrebbe fermato subito Gallo dicendo di non voler più parlare perché si sente maltrattato.

Per Taormina né il procuratore Napoleone né l’aggiunto Stefano Civardi si sono presentati all’audizione e a sentire Lovati sono andate le due pm. A suo giudizio è la dimostrazione che “non gli credono più” e che “è bene che non gli si creda più”.

Baldi sulle impronte e la richiesta di rinvio a giudizio per Sempio

In studio c’era anche la genetista forense Marina Baldi, consulente della difesa di Sempio. Interpellata da Rinaldi, si è detta “un po’ perplessa” davanti all’idea di più persone sul luogo del delitto. Ha detto che le impronte presenti sono soltanto di un tipo di scarpe e che sia le sentenze su Stasi, condannato in via definitiva, sia i capi d’imputazione della Procura indicano una mano unica.