Garlasco, Carmelo Abbate avvisa Liborio Cataliotti sull'errore nella scarpa di Andrea Sempio: "Manca un pezzo"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Carmelo Abbate contesta la consulenza della difesa di Andrea Sempio sull’impronta di scarpa nella villetta di Garlasco. Secondo il giornalista, Palmegiani avrebbe perso parte della punta e del tacco arrivando a una taglia 40. In studio l’avvocato Liborio Cataliotti lo interrompe: “non può aver letto le consulenze”.

Garlasco, la scarpa provata da Andrea Sempio

L’impronta insanguinata lasciata nella villetta di via Pascoli resta il terreno più conteso del nuovo filone sull’omicidio di Chiara Poggi.

Se n’è discusso anche nell’ultima puntata di “Quarto Grado”, su Rete 4, durante la quale il giornalista Carmelo Abbate ha criticato apertamente la consulenza depositata dalla difesa di Andrea Sempio. In studio era presente Liborio Cataliotti, uno dei legali dell’indagato.

Abbate è partito dal video, diffuso dai consulenti della difesa, in cui Sempio prova le scarpe Frau usate nei test. Il giornalista ha dubitato che quella prova possa reggere davanti a un giudice: “A mio avviso, arrivare davanti a un giudice con un video, con la prova del piede di Sempio che non entra in una scarpa, penso che non risulterà molto gratificante quel momento davanti al giudice. Questa è una mia opinione”.

Carmelo Abbate, i dubbi esposti a Liborio Cataliotti

Quando Abbate ha poi affermato di aver letto le consulenze, Cataliotti lo ha interrotto: “Non può averle lette”. Il giornalista ha quindi precisato di averle esaminate “per quel poco che ci capisco, perché non è il mio terreno”.

Il bersaglio della critica è Armando Palmegiani, che con Giacomo De Angelis firma per la difesa l’analisi morfologica e tridimensionale della traccia. Il documento, depositato il 16 ottobre dagli avvocati Cataliotti e Taccia, colloca la suola tra la 39 e la 40, con una prevalenza per la 40. Sempio porta il 44, e secondo la sua difesa questo basterebbe a tenerlo fuori dalla scena del delitto.

“Temo che Palmegiani, consulente loro, abbia fatto un grosso errore” ha affermato Abbate. “Il grosso errore che secondo me fa Palmegiani, non me ne vogliano, è che si perde un pezzo di punta e un pezzo di tacco”.

Secondo il giornalista, la forma della calzatura conta: “Se voi guardate quelle scarpe, la suola è arcuata, non è piatta”. E ha richiamato altri elaborati agli atti: “Se tu fai centinaia e centinaia di prove identiche, non ti rimane mai l’identica misura di impronta, ma è sempre completamente diversa”.

Un’impronta, tre letture

La sentenza definitiva contro Alberto Stasi aveva attribuito la traccia a una Frau a pallini di taglia 42. La difesa di Stasi, che sta lavorando a una richiesta di revisione del processo, respinge la consulenza dei colleghi e sostiene che si tratti di un 44, compatibile proprio con Sempio.

L’antropologa forense Cristina Cattaneo, incaricata dalla Procura, ha scansionato in 3D il piede dell’indagato nell’ottobre 2025 e lo ha ritenuto compatibile con calzature di taglia 42-43.