Garlasco, Carmelo Abbate contro Andrea Sempio sui magistrati corrotti: "Forse non merita Cataliotti"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Durissimo il giudizio su Andrea Sempio pronunciato dal giornalista Carmelo Abbate, uno dei più noti commentatori televisivi del caso Garlasco. Intervenendo in collegamento con Dentro la Notizia di Gianluigi Nuzzi, Abbate ha detto la sua sulle intercettazioni in cui Sempio accusa i magistrati di essere dei “corrotti”. Per le sue idee e le sue parole, ha considerato il giornalista, ci si dovrebbe domandare se Sempio sia degno dell’avvocato Cataliotti.

Carmelo Abbate contro Andrea Sempio

“È Sempio in purezza. Questo è Sempio. Ascoltatelo e capitelo. Questo è il suo pensiero“, ha commentato senza mezzi termini Abbate in risposta al conduttore Nuzzi, che domandava un giudizio sulle ultime intercettazioni di Sempio rese note dai media.

L’audio venne registrato mentre Sempio era a bordo dell’auto di un’amica. Dunque, secondo Abbate, chi parlava l’ha fatto in totale sicurezza e facendo emergere il proprio reale pensiero, senza il minimo timore di poter essere intercettato.

La presunta corruzione nel caso Garlasco

Poi la stoccata: “Ognuno lo può interpretare come meglio ritiene. Si può interpretare alla luce di un trascorso come quello del 2017 e probabilmente si pensa che siano tutti corrotti“.

Abbate ha subito specificato: “È l’esperienza che hai avuto tu [Andrea Sempio], secondo l’ipotesi di chi indaga. La tua famiglia avrebbe corrotto chi indagava per bloccare l’indagine allora. E dunque si pensa che funzioni allo stesso modo anche oggi”. Poi l’inciso: “Oggi non funziona allo stesso modo”.

Il riferimento del giornalista è al padre di Andrea Sempio, Giuseppe Sempio, che secondo i pm avrebbe versato 20-30mila euro all’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, per archiviare la posizione del figlio.

Apprezzamento per l’avvocato Liborio Cataliotti

Infine il giornalista Carmelo Abbate ha espresso stima per Liborio Cataliotti, legale di Andrea Sempio, evidenziando la differenza nei toni fra il professionista e l’assistito: “Apprezzo ancora una volta toni e parole dell’avvocato Cataliotti e mi continuo sempre a ripetere se questo Sempio meriti l’avvocato Cataliotti”.

Cosa ha detto Sempio sui magistrati “corrotti”

“Sappiamo che dall’altra parte abbiamo gente brutta e conosciuta per essere stra-corrotta. Napoleone, Civardi… sono tutti stra-corrotti. E poi c’è la gip che è Garlaschelli che l’Angela m’ha detto che è una str…”.

Così diceva Andrea Sempio in auto all’amica il 21 marzo 2025. Sulla gip poi fece retromarcia: “In realtà la Garlaschelli si è rivelata una persona corretta cioè, magari str… nei modi anche se Angela mi ha detto che l’ha trattata bene, ma corretta”.

E ancora: “Le persone sotto sono corrotte. Quindi io mi aspetto il peggio possibile da tutto questo”.