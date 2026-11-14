Garlasco, Carmelo Abbate contro Massimo Lovati "sfacciato e arrogante" sull'inchiesta del 2017 su Sempio

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Scintille a Quarto Grado sul delitto di Garlasco. Nella puntata del 13 novembre il giornalista Carmelo Abbate ha attaccato l’avvocato Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio, per le sue parole sull’inchiesta del 2016-2017 che portò all’archiviazione dell’amico di Marco Poggi: “Dire che quell’indagine era il nulla è veramente arrogante”.

Lo scontro tra Carmelo Abbate e Massimo Lovati a Quarto Grado

Lo scambio è nato proprio dal giudizio di Lovati su quel primo fascicolo. “Trovo arrogante Lovati con le sue parole”, ha esordito Abbate in studio, contestando la tesi secondo cui l’indagine di allora non avrebbe prodotto nulla di rilevante.

Pronta la domanda dell’avvocato, che ha ribattuto chiedendo al giornalista come fosse andata a finire, con un riferimento all’archiviazione di Sempio decisa all’epoca.

La replica di Abbate è stata durissima. Secondo il giornalista, il risultato di quell’indagine era scontato visto il modo in cui era stata condotta, a partire dalle intercettazioni, durate pochissimo e limitate a un’auto e a poche persone. “Lei può dire quello che vuole”, ha concluso rivolto a Lovati, “ma di certo non siamo tutti così stupidi da abbeverarci alla sua fonte”.

L’inchiesta del 2017 su Sempio e le intercettazioni

Lovati ha scelto di non entrare nel merito. “Non rispondo neanche”, ha replicato, ricordando invece il lavoro fatto all’epoca: “L’unica cosa che mi ricordo è che ci ho messo 2 mesi a studiare il fascicolo del processo Stasi, erano 14 faldoni”.

Non è la prima volta che i due si scontrano in tv: a Quarto Grado era già successo in passato, sempre sugli atti dell’indagine archiviata.

Proprio quella prima indagine su Sempio è oggi al centro di un nuovo filone della Procura di Pavia su una presunta corruzione legata all’archiviazione. Nell’ambito di questo filone è stato sentito come testimone anche l’ex procuratore aggiunto Mario Venditti, ospite della stessa puntata.

Garlasco, Venditti in studio e l’udienza di febbraio

In trasmissione Venditti ha detto di essere “rimasto esterrefatto” quando ha scoperto il contenuto delle intercettazioni, che non aveva ascoltato personalmente.

Lovati, incalzato dal conduttore Gianluigi Nuzzi, ha raccontato invece come aveva ottenuto il materiale dell’indagine sul delitto di Garlasco all’epoca, mentre l’ex pm ha definito la revisione chiesta dai legali di Stasi “l’araba fenice”.

Intanto il nuovo procedimento va avanti. Sempio, accusato dalla Procura di Pavia dell’omicidio di Chiara Poggi, comparirà davanti al gup Luigi Riganti per l’udienza preliminare fissata il 25 febbraio 2027, mentre la difesa di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni, prepara la nuova istanza alla Corte d’appello di Brescia.